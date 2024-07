Za nami pierwszy odcinek „Top Model” . Do programu zgłosiło się tysiące dziewczyn, które marzą o wielkiej karierze i światowych wybiegach. Przed nimi niestety długa i trudna droga do sukcesu. Marcin Tyszka, jeden z jurorów programu przyznaje w rozmowie z „Faktem”, że szuka drugiej Anji Rubik.

- Musi wyglądać jak Anja Rubik i mieć tak samo dużo samozaparcia w sobie jak ona. Anja jest pełnym pakietem. Ona ma piękną twarz, ma totalne proporcje, może chodzić na pokazach. To są nogi, to są usta to są oczy. Do tego osobowość i jeszcze intelekt. Nawet tak wielki projektant jak Karl Lagerfeld uwielbia z nią pracować bo lubi sobie z nią pożartować i pogadać- zachwala Tyszka.

Fotograf przyznał również, że świetnie bawił się podczas ostatniej sesji z Anją i jej mężem. Tyszka żartował, że pościel na której leżeli sprzeda na aukcji…

Anja odwzajemnia fascynację Tyszki. Modelka przyznała kiedyś, że jeśli tylko ma wpływ na to z jakim fotografem może pracować, zawsze wybiera Marcina!

Myślicie, że wśród uczestniczek "Top Model" znajdzie się ktoś, kto równie mocno zachwyci Tyszkę?

