Już za kilka dni odbędzie się finał programu „Top Model”. Trzy kandydatki będą walczyć o głosy widzów i o swoją karierę. Do ścisłego finału zakwalifikowały się: Anna Bałon, Michalina Manios i Olga Kaczyńska.

Wszystkie kandydatki zaskoczyły jurorów swoją przemianą. W „Dzień Dobry TVN” Karolina Korwin-Piotrowska , Marcin Tyszka i Dawid Woliński zachwycali się finałową trójką. Tyszka przyznał, że każda z dziewczyn ma większe szansę na sukces niż zwyciężczyni pierwszej edycji, Paulina Papierska.

- W zeszłym roku były zupełnie inne dziewczyny, one były dużo bardziej nieśmiałe, dużo niższe. Wybraliśmy najfajniejsze dziewczyny do finału, z których widzowie wybrali dziewczynę bardziej z litości niż z sympatii do niej, nie wiem jak to określić. I zniknęła, jej problem- ocenił fotograf.

Tyszka zdradził, że w finałowej trójce są dwie modelki, które już teraz mogą z dumą reprezentować Polskę na światowych wybiegach.

Jak myślicie, czy dziewczyny podzielą los Pauliny Papierskiej?

Reklama