Kasia Popowska wystąpiła jako Ariana Grande. Piosenką „Side To Side” Kasia zachwyciła wszystkich.

Starając się profesjonalnie ocenić Twój występ, mogę tylko powiedzieć, że w kwestiach wokalu to, to co zrobiłaś to jest po prostu huragan. Powaliłaś mnie jak stare, wieloletnie drzewo – powiedział Bartek Kasprzykowski.