Skóra zimą jest narażona na wiele szkodliwych czynników. Centralne ogrzewanie, suche powietrze, a z drugiej strony wiatr i niskie temperatury.



Choć słońce to jeden z największych wrogów dla skóry, jego brak również odbija się na skórze. Staje się poszarzała i wygląda na zmęczoną.



Wszystkie wymienione czynniki sprawiają, że skóra nabiera niezdrowego wyglądu, jest wysuszona i pozbawiona blasku.



Na brak odpowiedniego nawilżenia cierpi nie tylko nasza twarz, którą przy niskich temperaturach dodatkowo należy natłuszczać, tak by uniemożliwiać odparowywanie wody. Nasze usta często są spierzchnięte, a ciało cierpi na brak elastyczności.



Jednak stosowanie odpowiednich kosmetyków pomaga zapobiegać, a także zregenerować już uszkodzoną skórę. Ważne jest by stosować takie kosmetyki regularnie – wszystko po to by wiosną nasza skóra wyglądała na zdrową i wypoczętą.



Zanim zastosujesz kremy, balsamy o bogatej konsystencji nie zapominaj o pilingu! Żaden krem nie zadziała, jeśli nie złuszczysz starego naskórka. Również usta lubią zrzucić skórę – masuj je cukrem z dodatkiem mody lub miękką szczoteczką do zębów.



Jeśli wyjeżdżasz w góry koniecznie pamiętaj o kremie do suchej skóry, który wzmocni naturalną barierę lipidową naskórka. Ciało wymasuj rękawicą, lub zrób piling nałóż balsam o bogatej konsystencji np. z masłem shea.



Nie zapomnij o dłoniach! Jeśli nie będziesz ich smarować przybiorą brzydki różowy kolor i będą szorstkie w dotyku.



Jeśli twoja skóra jest bardzo przesuszona i podrażniona sięgnij po specjalne preparaty apteczne, które zregenerują naskórek i złagodzą podrażnienia.



Zobacz nasz test i przekonaj się, które kosmetyki ochronne są najlepsze!



