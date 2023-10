Jesień i zima stanowi spore wyzwanie dla naszej skóry. Zimny wiatr, opady deszczu i śniegu, a do tego suche powietrze w pomieszczeniach, mniej ruchu i aktywności na świeżym powietrzu powodują, że staje się odwodniona, przesuszona i podrażniona.

Akcja regeneracja!

Doczekałyśmy się kalendarzowej wiosny i pogoda znów jest dla nas łaskawsza. Z nową energią zabieramy się więc do działania! To świetny czas, by zadbać o prawidłową pielęgnację i zregenerować skórę po zimie. Postaw na odpowiednio dobrane kosmetyki i stosuj je regularnie, a odzyska swój blask i witalność.

Kluczem jest pielęgnacja bogata w składniki aktywne. Formuły kosmetyków, które szybko się wchłaniają, przyczyniając się do szybkiej regeneracji i odnowy skóry. Takie jak te, które oferuje innowacyjna włoska marka Teaology.

Jej sekret opiera się na opatentowanej technologii Tea Infusion Skincare (a prościej: zastąpieniu wody w produktach destylowanym naparem z herbaty). Woda w kosmetykach działa jak rozpuszczalnik – zmniejsza wchłanianie się składników aktywnych w skórę. Tymczasem herbata wzmacnia składniki aktywne w produktach, dzięki zawartości katechin, teobrominy, taniny, witamin: C, A, i z grupy B, K, E oraz kofeiny i składników mineralnych. Jak pokazują liczne badania naukowe, pomaga zwalczać wolne rodniki i działa przeciwstarzeniowo. Ma moc antyokscydacyjną aż 200 razy (!) większą niż witamina E!

Teaology wykorzystuje aż pięć różnych rodzajów herbaty: czarną, białą, zieloną, niebieską Oolong oraz Matchę. Każda z nich ma inne właściwości i działa w inny sposób. Odpowiada więc na różne potrzeby nawet najbardziej wymagającej skóry.

Mat. prasowe

Matcha dla zdrowia i urody

Najbardziej charakterystyczną linią marki są produkty do twarzy i ciała z Matchą. To niezwykle cenny rodzaj herbaty bogaty w przeciwutleniacze. W kosmetykach (dzięki zawartości chlorofilu) korzystnie wpływa na wygląd skóry. Zmniejsza widoczność zaczerwienienia i podrażnień. Z kolei dzięki wysokiej zawartości katechin, czyli naturalnych przeciwutleniaczy, działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Na tym jednak nie kończą się jej cenne właściwości. Zawarte w Matchy polifenole i kofeina zwiększają bowiem elastyczność skóry.

Matcha Fresh to wyjątkowy krem o lekkiej konsystencji. Jego formuła opiera się na aminokwasach, przeciwutleniaczach i peptydach, które działają, jak zastrzyk ochronny. Głęboko nawilża, idealnie wtapia się w skórę i szybko wchłania. Uzupełnia zapasy wody i pozwala utrzymać naturalną barierę ochronną aż do 72 godzin. Produkt jest odpowiedni do każdego rodzaju cery (niezależnie od wieku i płci). Możesz go stosować zarówno na dzień, jak i na noc. Sprawdzi się jako baza pod makijaż lub pod korektor (zmniejszy widoczność wyprysków i niedoskonałości).

Mat. prasowe

Dużym uznaniem wśród klientek cieszy się też Matcha Ultra-Firming, czyli naturalny krem do twarzy o bogatej konsystencji i silnych właściwościach ujędrniających. Dzięki zawartości polisacharydów z wodorostów, kwasów omega 3 i 6, ekstraktów z zielonej herbaty, arbuza, jabłka i soczewicy liftinguje, nawilża, zmniejsza widoczność przebarwień i wygładza skórę. Sprawdzi się zarówno na dzień (również, jako krem pod makijaż), jak i na noc. Może być używany przez kobiety i mężczyzn.

Dobrym uzupełnieniem kremu nawilżającego jest krem pod oczy z kofeiną, naparem z herbaty Matcha i ekstraktami witaminy C. Rozjaśnia i nawilża delikatną skórę, działa liftingująco i odbudowująco. Świetnie radzi sobie z drobnymi zmarszczkami i bruzdami w okolicy oczu. Idealnie chłodzi dzięki ceramicznemu aplikatorowi.

Koniecznie wypróbujcie też micelarny żel do mycia twarzy z naparem z zielonej herbaty Matcha i kryształkami aktywnego węgla. Doskonale oczyszcza każdego rodzaju skórę, delikatnie ją złuszczając i nie powodując wysuszenia. Wyrównuje także koloryt. Produkt można stosować również jako delikatny peeling lub produkt detoksykujący.

Ampułki do twarzy z kwasem hialuronowym sprawdzą się, jako intensywna kuracja przeciwstarzeniowa do twarzy. Odbudowują, nawilżają, wygładzają, działają liftingująco i zmniejszają procesy starzenia się skóry. Efekty widoczne są już po pierwszym użyciu – zmarszczki i drobne bruzdy są mniej widoczne, a cera gładka, nawilżona i bardziej jędrna. Produkt sprawdzi się też w czasie podróży lub przed ważnym wydarzeniem.

Mat. prasowe

Transparentny balsam do ust zawsze warto mieć w swojej torebce. Dzięki zawartości herbaty Matcha, oliwy z oliwek i oleju słonecznikowego, szybko i skutecznie regeneruje usta. Masło Shea sprawia, że stają się idealnie odżywione i nawilżone. Balsam jest bezbarwny, sprawdzi się więc zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Możesz stosować go też jako maskę na noc.

Mat. prasowe

Aż w 97 % naturalne jest nawilżające mleczko do ciała Matcha Latte. Produkt zawiera witaminy i polifenole, które zwiększają elastyczność skóry i pomagają ją wygładzić. Nie pozostawia oleistych śladów i szybko się wchłania.

Mat. prasowe

Z kolei micelarny żel pod prysznic Matcha Lemon Micellar (z herbatą Matcha i ekstraktem z cytryny), detoksykuje i tonizuje skórę, delikatnie ją oczyszczając. Po wyjściu spod prysznica jest przyjemnie nawiżona i delikatnie pacnnie.

Mat. prasowe

Wyjątkowej świeżości nie można odmówić wodzie toaletowej Matcha Lemon All-Over. Soczysta cytryna i delikatna konwalia w towarzystwie Matchy przywołują na myśl wakacyjne wojaże. Nie tylko pięknie pachnie (zapach długo utrzymuje się na ciele i jest wyczuwalny przez cały dzień), ale dzięki naparowi z herbaty, pielęgnuje skórę.

Mat. prasowe

Wszystkie kosmetyki Teaology (nie tylko te z linii z Matchą) czerpią z bogactwa składników naturalnych. Znajdziecie je w wybranych drogeriach sieci Hebe oraz na hebe.pl. Podarujcie sobie moc odżywienia, regeneracji i nawilżenia!

Mat. prasowe

Artykuł powstał z udziałem marki Teaology