Ograniczasz jedzenie mięsa, nosisz ze sobą bidon, żeby nie kupować wody w jednorazowych butelkach, trzy razy zastanawiasz się, zanim wydasz polecenie „drukuj”? To wspaniale, bo od tego, jak dbamy dzisiaj o środowisko, zależy nasza przyszłość. Troska o planetę nie oznacza jednak, że musisz zaniedbywać siebie, rezygnując z tego, co zapewnia ci komfort i daje poczucie bezpieczeństwa podczas miesiączki i na co dzień. Udowadnia to linia produktów bella BIO based.

Dla ciebie i dla planety

Dostępne w kilku rozmiarach podpaski i wkładki bella BIO based doskonale spełniają swoje zadanie, a jednocześnie są przyjazne środowisku. Wykonano je z surowców odnawialnych pochodzenia naturalnego, bez nadmiaru środków chemicznych. Wkładki i podpaski nie są bielone z użyciem chloru cząsteczkowego i nie dodaje się do nich substancji zapachowych. Dzięki temu są nie tylko chłonne, dyskretne, miłe w dotyku i doskonale chronią bieliznę, ale też nie uczulają ani nie drażnią delikatnej skóry. Takie rozwiązania są oczywiście korzystne także dla naszej planety, bo im mniej chemii tym lepiej!

Producenci zadbali o to, by produkty bella BIO based były przyjazna planecie już na etapie pozyskiwania surowców. Przykład? Delikatna, miła w dotyku powłoczka, która styka się ze skórą jest wykonana z bambusa. To roślina, która – w przeciwieństwie do drzew, które wycina się, by pozyskać celulozę – rośnie tak błyskawicznie, że jest jednym z najszybciej odnawiających się zasobów naszej planety.

Sprawa jest więc prosta: stawiając na bambus, chronisz przed wycinką ogromne połacie lasów. Przy okazji dbasz także o to, byśmy mieli czym oddychać (bambus dostarcza aż o 35 proc. więcej tlenu niż drzewa zasadzone na takiej samej powierzchni) i by do środowiska nie przedostawały się niebezpieczne substancje chemiczne (stosowany w produkcji wkładek i podpasek jest uprawiany bez użycia nawozów i herbicydów).

Co więcej, roślina ta ma także bezpośredni wpływ na twoje zdrowie. Badania przeprowadzone na szczepach Escherichia Coli ATCC 25922, Staphylococcus Aureus ATCC 25923, Enterococcus Faecalis ATCC 19433 potwierdziły, że włóknina bambusowa ma naturalne działanie antybakteryjne, a to oznacza ochronę przed przykrymi infekcjami intymnymi.

Nic nie jest przypadkowe

W produktach linii bella BIO based zastosowano także inne komponenty, np. bawełnianą warstwę chłonną i spód z trzciny cukrowej. Nawet opakowania nie są przypadkowe: wkładki i podpaski umieszczono kartonikach z papieru, który w 100 proc. pochodzi z recyklingu i może zostać przetworzony ponownie.

Do wyboru mamy:

PODPASKI

• Podpaski bella BiO based ULTRA LONG

• Podpaski bella BiO based ULTRA NIGHT

• Podpaski bella BiO based ULTRA NORMAL

WKŁADKI

• Wkładki bella BiO based NORMAL

• Wkładki bella BiO based LONG

Wszystkie informacje na temat wkładek, podpasek i materiałów, z jakich zostały stworzone pochodzą ze strony bella BIO based - wkładki i podpaski przyjazne dla środowiska.

