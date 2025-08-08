Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk, znani dziennikarze motoryzacyjni oraz prowadzący program „Automaniak” na antenie TVN Turbo, zostali oskarżeni o gwałt. Informacja o zarzutach wobec dziennikarzy została ujawniona w lipcu przez "Gazetę Wyborczą". Oskarżeni zgodzili się na publikację swoich wizerunków w związku z medialnym skandalem. Obaj dziennikarze zdecydowanie zaprzeczają stawianym im zarzutom. Deklarują pełną gotowość do wyjaśnienia sprawy na drodze sądowej i chcą oczyścić swoje nazwiska z poważnych oskarżeń. Stacja TVN właśnie podjęła decyzję o przyszłości programu "Automaniak".

Reklama

Co dalej z programem "Automaniak"?

W obliczu ujawnienia skandalu, stacja TVN Turbo natychmiast podjęła decyzję o zawieszeniu współpracy z Adamem Kornackim i Patrykiem Mikiciukiem. Informację tę przekazało biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery w oficjalnym komunikacie dla serwisu "Presserwis". Decyzja stacji zapadła po doniesieniach medialnych i miała charakter natychmiastowy. TVN zdecydował się również na zamrożenie produkcji programu "Automaniak", który od lat gościł na antenie kanału.

Teraz biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery w rozmowie Presserwis potwierdziło, że "jesienna ramówka TVN Turbo nie przewiduje nowego sezonu "Automaniaka", co oznacza definitywną przerwę w emisji jednego z najdłużej nadawanych programów motoryzacyjnych w Polsce.

"Automaniak" to program, który na antenie TVN Turbo gościł od 1998 roku. Produkcja nowego sezonu została wstrzymana już w marcu, a emisja ostatnich odcinków zakończyła się na początku kwietnia.

O czym jest "Automaniak"?

"Automaniak" to jeden z najdłużej obecnych na polskiej scenie programów motoryzacyjnych. Od ponad dwóch dekad prezentował widzom testy samochodów, nowinki technologiczne oraz relacje z motoryzacyjnych wydarzeń. W programie, oprócz Kornackiego i Mikiciuka, występował również Sebastian "Kickster" Kraszewski. Przez lata "Automaniak" budował swoją markę jako program z pasją do motoryzacji i profesjonalnym podejściem do tematu.

Eska ROCK zawiesza współpracę z Mikiciukiem

W związku z eskalacją sprawy, w której dziennikarze zostali oskarżeni o wykorzystanie dwóch kobiet, nie tylko TVN Turbo wycofał się z planów kontynuowania programu, rezygnując z niego w najbliższej ramówce. Wcześniej na zawieszenie współpracy z Adamem Kornackim zdecydowała się także Eska ROCK:

W związku z informacjami dotyczącymi zarzutów wobec Adama Kornackiego, podjęliśmy decyzję o natychmiastowym zawieszeniu współpracy z nim do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy przez odpowiednie organy. Zawieszona zostaje również emisja współprowadzonej przez niego audycji „Garaż” w radiu Eska ROCK

Zobacz także:

Reklama