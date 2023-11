Jak wam się podoba program „To był rok!”? My jesteśmy nim zachwyceni - zabawni prowadzący, ciekawa formuła i świetna scenografia! Mamy dla was zapowiedź tego co się wydarzy w trzecim odcinku programu „To był rok!” - Marzena Rogalska oraz kapitanowie Ania Mucha i Antek Królikowski zabiorą nas w sentymentalną podróż do roku 1985! Jest to czas, w którym Zbigniew Religa wykonuje pierwszy w kraju przeszczep serca, a na muzycznej scenie pojawia się młodziutka Whitney Houston. Panowie noszą jeans od stóp do głów, a Panie robią trwałą ondulację. Jest to także czas, kiedy na polskich listach przebojów konkurowały „Daj mi tę noc”, „Chałupy welcome to”, „Czerwony jak cegła”, „Hi fi” oraz „Au sza la la la”.

Reklama

Co wydarzy się w trzecim odcinku "To był rok"?

Mat. promocyjne

Składy drużyn uzupełnią Paweł Królikowski, który w 1985 roku jest na drugim roku studiów aktorskich. Przypomni on pierwsze sceny miłosne, wąsatego kolegę, który kupował w bufecie kanapki z „pyszną rybką” przez co żadna ze studentek nie chciała być z nim w parze na zajęciach oraz swój filmowy debiut. Na drugiej kanapie zasiądzie Jacek Lenartowicz, który opowie o swoich czasach w wojsku, radzieckich klubach i jego ulubionych blinach z kawiorem. Co ciekawe, Paweł i Antoni Królikowski będą rywalizować ze sobą! Pojawi się tajemnicza postać, której najlepszym przyjacielem był Puszek Okruszek, a Dawid Kwiatkowski odświeży przebój Kombi „Black and white”.

Kto wygrał trzeci odcinek programu?

Mat. promocyjne

Drużyny będą rywalizować ze sobą na wiedzę, będą także musiały wykazać się umiejętnością rozszyfrowania przeciwnika. Zdobywca statuetki roku 1985 to ktoś, kto oglądał „Niewolnicę Isaurę” oraz Gumisie, wie co to „głasnost”, był fanem „Dynastii” lub „Wielkiej gry”. Wszystkiemu przyglądać się będzie młoda widownia, która tamten rok pamiętać może głównie z opowieści rodziców. Co to jest „lorneta z meduzą”? O której nadmorskiej miejscowości śpiewał Zbigniew Wodecki w swoim hicie z roku 1995? Który kraj był celem ucieczki braci Zielińskich? Odpowiedź na te pytania poznacie 7 kwietnia o 21:00 w TVP1.

Reklama

Materiał powstał we współpracy z TVP