21 sierpnia w hotelu w Sopocie doszło do tragedii, która poruszyła całą Polskę. Stanisław Soyka, wybitny muzyk, kompozytor i wokalista, zasłabł i zmarł tuż przed występem na festiwalu Top of the Top Sopot. Artysta od lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Niestety, wczoraj przekazano dramatyczne wieści o śmierci Stanisława Soyki. Artysta osierocił czterech synów.

Reklama

Kim są synowie Stanisława Soyki? Trzech kontynuuje jego muzyczną drogę

Z pierwszego małżeństwa z Iwoną, Stanisław Soyka miał czterech synów: Jakuba, Marcina, Antoniego i Jana. Choć nie wszyscy zdecydowali się na karierę muzyczną, aż trzech z nich poszło śladami ojca. To Kuba, Marcin i Antek, którzy dziś są aktywnymi muzykami lub producentami.

Jakub Sojka, najstarszy z synów, już jako kilkuletni chłopiec towarzyszył ojcu podczas koncertów. Był perkusistą w zespole Soyka Sextet, a także występował w grupie Miąższ, która dotarła do półfinału programu "Must Be The Music". Jak wspominał, przebywanie wśród muzyków i kontakt z instrumentami były dla niego naturalnym środowiskiem.

Odkąd pamiętam, zawsze wiedziałem, że będę grał z tatą mówił w programie ''Dzień Dobry TVN''.

Antek i Marcin Sojka utalentowani następcy ojca

Antoni Sojka rozpoczął swoją karierę jako realizator dźwięku i producent. Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Po czasie zaczął również występować jako wokalista i kompozytor. Wydał dwie płyty: "Po niebie" i "Moimi oczami". Mimo licznych planów na życie - chciał być piłkarzem, adwokatem, historykiem, anglistą - to muzyka stała się jego drogą.

Marcin Sojka - z informacji umieszczonych w sieci- ukończył kierunek "perkusja jazzowa" na Akademii Muzycznej w Łodzi. Jest aktywnym perkusistą i członkiem takich projektów muzycznych jak Tropical Soldiers In Paradise, Jah Trio, Jarecki Jazz Octet, Taiga oraz Luname. Współpracował również przy płycie "Północ/Południe" Quebonafide.

Życie prywatne Stanisława Soyki

Życie prywatne Stanisława Soyki było burzliwe i nie pozbawione kontrowersji. Jego pierwszą żoną była Iwona. Poznali się jeszcze w szkole muzycznej. Para miała razem czterech synów. Iwona zrezygnowała z kariery zawodowej, by poświęcić się rodzinie.W latach 90. Soyka wdał się w romans z aktorką Grażyną Trelą, co doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Artysta opuścił rodzinę w dramatycznych okolicznościach - jego żona była wówczas w ciąży. Po kilku latach Stanisław Soyka rozstał się z aktorką. Później Soyka odnalazł swoje szczęście u boku Ewy Żmijewskiej, która później została jego drugą żoną.

Stanisław Soyka pozostawił po sobie nie tylko muzyczne dziedzictwo, ale i rodzinę, której losy nadal są ściśle związane z jego twórczością. Jego śmierć w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top na zawsze zapisze się w historii polskiej muzyki jako moment wielkiej straty.

Zobacz także:

Reklama

Stanisław Soyka z synem Antonim fot. Wojciech Olkusnik/DDTVN/ East News