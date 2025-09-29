Łukasz Gesek, znany i lubiany gwiazdor disco polo, zaskoczył swoich fanów niepokojącą wiadomością. Artysta opublikował na Facebooku wpis, w którym wyznał, że w trakcie rutynowych badań wykryto u niego guza żołądka. Zmiana związana jest z chorobą GIST, czyli rzadkim nowotworem przewodu pokarmowego. Podczas pierwszej zaplanowanej operacji okazało się, że guz jest większy i znacznie głębiej umiejscowiony niż pierwotnie zakładano. Choć sytuacja była poważna, Gesek przeszedł zabieg chirurgiczny, podczas którego lekarze rozpoczęli usuwanie zmiany nowotworowej. W ocenie specjalistów jego stan po pierwszej operacji był dobry.

Nowotwór niezłośliwy, ale głęboko umiejscowiony

W swoim wpisie Gesek uspokoił fanów, informując, że nowotwór nie jest złośliwy i nie wykazuje przerzutów. To dobra wiadomość, ale lekarze zdecydowali, że dla całkowitego wyeliminowania zmiany konieczne jest usunięcie części żołądka.

Nie jest to rak złośliwy i nie ma przerzutów – napisał artysta.

Podkreślił, że jego przypadek wymaga dalszej obserwacji onkologicznej, jednak obecnie nie ma powodów do paniki. Gesek podziękował za wsparcie i dodał, że pomimo trudnej sytuacji nie odczuwa strachu. Podkreślił, że jego wiarę umacnia Bóg, a pozytywne nastawienie pomaga mu przetrwać ciężki czas.

Artysta czeka na kolejną operację zaplanowaną na 29 września

Gesek poinformował, że kolejny zabieg chirurgiczny zaplanowany został na 29 września. To wtedy lekarze mają zamiar przeprowadzić kolejne działania, które umożliwią całkowite wycięcie zmiany z jego organizmu.

Czekam na zabieg. Jestem pozytywnie nastawiony. Wszyscy lekarze oceniają mój stan jako dobry i rokują, że po wycięciu tego guza będzie po sprawie – czytamy w jego poście.

Z wypowiedzi Geska wynika, że liczy na pełne wyleczenie, ale ma też świadomość konieczności dalszych badań i obserwacji. Jego otwartość i szczerość spotkała się z ogromnym odzewem fanów, którzy wysyłają słowa wsparcia i modlitwy. Artysta nie ukrywa, że czuje się podbudowany pozytywnym odbiorem swojej historii i deklaruje gotowość do dalszej walki o zdrowie.

Łukasz Gesek apeluje: badajcie się po 40. roku życia

Historia Geska ma nie tylko wymiar osobisty. Wokalista disco polo zdecydował się wykorzystać swoje doświadczenie do promowania profilaktyki zdrowotnej. Zaapelował do swoich fanów, by po 40. roku życia nie unikali badań diagnostycznych, takich jak gastroskopia i kolonoskopia.

Gastroskopia czy kolonoskopia, być może nie należą do najprzyjemniejszych, ale warto je zrobić, żeby wyeliminować poważniejsze następstwa – napisał.

Artysta wyznał również, że w jego przypadku nie występowały żadne objawy choroby. Właśnie dlatego tak ważne są badania profilaktyczne, które mogą wykryć niepokojące zmiany na wczesnym etapie. Gesek podkreślił, że tylko dzięki czujności i odpowiednim testom udało się wykryć guza, zanim ten zdążył się rozprzestrzenić.

Podziękował również fanom za modlitwy i wsparcie, prosząc jednocześnie o pamięć nie tylko o nim, ale również o własnym zdrowiu i bliskich.

