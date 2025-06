Zwykle kojarzony z ławką trenerską i emocjami związanymi z meczami reprezentacji, Michał Probierz ma w swojej biografii również wątek polityczny. Mało kto pamięta, że zanim rozpoczął karierę trenerską, próbował zdobyć mandat poselski. W 2005 roku startował do Sejmu z listy Partii Demokratycznej w okręgu gliwickim. Jego wynik był jednak zaskakująco niski – otrzymał zaledwie 236 głosów. Sam zainteresowany przez długie lata nie wiedział, ile dokładnie osób na niego zagłosowało.

Reklama

Nieudany start Michała Probierza w wyborach parlamentarnych

W 2005 roku Michał Probierz, znany dziś jako selekcjoner reprezentacji Polski, próbował wejść do świata polityki. Startował w wyborach do Sejmu z ramienia Partii Demokratycznej w okręgu nr 29, obejmującym Gliwice. Jego kandydatura była jednym z wielu nieznanych epizodów z życia trenera, który wówczas zaledwie kilka miesięcy wcześniej zakończył piłkarską karierę z powodu kontuzji.

Probierz uplasował się na szóstym miejscu listy kandydatów Partii Demokratycznej. Wynik, jaki uzyskał, okazał się rozczarowujący — zdobył jedynie 236 głosów. Nie pozwoliło mu to na zdobycie mandatu poselskiego. Po latach sam zainteresowany przyznał, że nawet nie sprawdzał swojego rezultatu wyborczego. Gdy w styczniu 2025 roku w radiu RMF FM prowadzący rozmowę ujawnił mu liczbę głosów, skomentował to słowami:

Lepsze to niż nic

Polityka zamiast boiska? Kontuzja zakończyła karierę piłkarską Michała Probierza

Zanim Michał Probierz zajął się polityką i szkoleniem drużyn, był zawodnikiem Widzewa Łódź. Jego sportową drogę przerwała kontuzja, której doznał w maju 2005 roku w meczu przeciwko RKS Radomsko. Uraz okazał się na tyle poważny, że zmusił go do przedwczesnego zakończenia kariery zawodniczej. Rozłąka z futbolem nie trwała jednak długo. Już kilka miesięcy później Probierz wrócił do piłki nożnej, tym razem jako trener. Jego pierwszym klubem była Polonia Bytom, w której rozpoczął swoją trenerską ścieżkę.

Po epizodzie politycznym Michał Probierz całkowicie poświęcił się karierze trenerskiej. Pracował w wielu klubach Ekstraklasy, takich jak Cracovia, Jagiellonia Białystok i Wisła Kraków. Zyskał opinię szkoleniowca potrafiącego zbudować drużynę i skutecznie prowadzić ją przez kolejne sezony.

We wrześniu 2023 roku Probierz został selekcjonerem reprezentacji Polski. Przejął kadrę w trakcie eliminacji do Mistrzostw Europy 2024. Jego debiut przypadł na mecz z Wyspami Owczymi, który zakończył się zwycięstwem 2:0 dla Biało-Czerwonych. Po serii emocjonujących spotkań barażowych reprezentacja pod jego wodzą awansowała na turniej finałowy. Na niemieckich boiskach Euro 2024 Polska zakończyła rozgrywki na etapie fazy grupowej. Zespół przegrał z Holandią i Austrią oraz zremisował z Francją.

Michał Probierz prywatnie – dzieci, partnerka i rola dziadka

Poza boiskiem Michał Probierz to oddany ojciec i dziadek. Z obecnego związku z partnerką Martą ma syna Henryka, urodzonego w 2016 roku. Z poprzedniego małżeństwa posiada dwoje dorosłych dzieci. Od kilku lat pełni także rolę dziadka, którą — jak sam przyznaje — traktuje z dużą powagą i radością.

Jego życie prywatne rzadko trafia na pierwsze strony gazet. Probierz unika medialnego rozgłosu i skupia się na pracy oraz rodzinie.

Konflikt z Lewandowskim. Co dalej z reprezentacją?

Decyzja Michała Probierza o odebraniu opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu i przekazaniu jej Piotrowi Zielińskiemu wywołała burzę. Lewandowski nie krył rozczarowania i publicznie ogłosił, że rezygnuje z gry w reprezentacji tak długo, jak Probierz będzie jej trenerem. Wymowny telefon selekcjonera do zawodnika miał być momentem, który przelał czarę goryczy.

Atmosfera wokół kadry narodowej zrobiła się wyjątkowo napięta. Media spekulują, czy konflikt zostanie zażegnany, czy też decyzja Lewandowskiego jest ostateczna. Najbliższy mecz reprezentacji Polski – 10 czerwca 2025 roku przeciwko Finlandii – może być kolejnym testem nie tylko dla drużyny, ale przede wszystkim dla trenera Probierza.

Zobacz także:

Reklama