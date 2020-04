Magda Mołek doskonale czuje trendy w aktualnie trwającym sezonie wiosennym. Zaprezentowała się w supermodnej szmizjerce, która dostępna jest w Reserved. Ten model znajdziesz w aktualnej kolekcji. Kilka podobnych możesz dorwać na wyprzedaży.

To model o koszulowym kroju, w którym zakochają się zarówno miłośniczki minimalizmu jak i zwolenniczki ekstrawagancji, ponieważ w połączeniu szalonymi dodatkami, może prezentować się totalnie szałowo. Prekursorką takiej mody była nieoceniona Coco Chanel. To właśnie ona zamieniła zwykłą męską koszulę na szmizjerkę, którą pokochały damy z całego świata, a ta moda nie słabnie! Koniecznie sprawdźcie propozycję z Reserved!

Zobacz także: Trendy wiosna 2020. Ta torebka z Lidla jest hitem wiosny - kupisz ją za 25 złotych!

Magda Mołek w sukience z Reserved. To będzie hit wiosna/lato 2020

Szmizjerka to supermodna sukienka o koszulowym kroju. Posiada charakterystyczne kieszonki, kołnierzyk oraz koszulowe mankiety. W talii wiązana jest paskiem. W klasycznym kroju, który pokochała również Magda Mołek sięga niewiele za kolano. Ten model jest również asymetryczny, z dłuższym tyłem.

Szmizjerka będzie idealnie służyła Ci w okresie wiosenno letnim. Cieszy się dużą popularnością ze względu na szereg zalet. Najważniejszą jest uniwersalność. To model, który pasuje niemalże na każdą okazję, od niezobowiązującego spaceru, po casualowe stylizacje, randki a także wyjście do pracy. Magda Mołek zdecydowała się na szmizjerkę z Reserved, która kosztuje 239,99 zł.

Zobacz także: Trendy wiosna 2020. Każda Instagramerka już ma tę bluzkę z H&M za 39 złotych!

Magda Mołek doskonale czuje się w eleganckich stylizacjach. Szmizjerka z Reserved, którą wybrała doskonale sprawdzi się również w innych stylizacjach. Można ją zestawić bardziej casualowo lub ekstrawagancko, w zależności od gustu!

Szmizjerka to model, który dopasowuje się do rodzaju sylwetki, dlatego jest tak pożądanym elementem stylizacji tej wiosny. Prekursorką tego trendu była sama Coco Chanel, więc nic dziwnego, że już wtedy model sukienki podbijał serca dam z całego świata. To trend ponadczasowy i niezwykle uniwersalny, w którym będziesz się czuła nie tylko modnie ale przede wszystkim swobodnie i pięknie. Propozycja z Reserved kosztuje 239,99 zł.

Mat. promocyjne

Reserved proponuje o wiele więcej rodzajów szmizjerek niż tylko ta, na którą zdecydowała się Magda Mołek. W ich ofercie można znaleźć jeansową wersję, która aktualnie jest na promocji i kosztuje zaledwie 99,99 zł lub czarną typowo letnią bez rękawów z delikatnego tencelu w tej samej cenie.

Mat. promocyjne

Jeżeli wolisz bardziej wiosenne stylizacje to możesz skusić się na kwiatową wersję w cenie 99,99 zł ten model również znajdziesz na promocji lub kolejną wersję eleganckiej szmizjerki Magdy Mołek z plisowanymi mankietami w promocyjnej cenie 139,99 zł.