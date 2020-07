Sukienka Kasi Cichopek na lato wyszczupla optycznie o minimum rozmiar! Wiemy, gdzie i za ile ją kupicie

Katarzyna Cichopek zachwyciła swoją najnowszą letnią stylizacją! Ciężko oderwać wzrok od pięknej sukienki, która jest prawdziwym hitem tego sezonu. Jeśli tak jak gwiazda kochasz nosić sukienki i szukasz modelu, który doskonale podkreśli twoją sylwetkę, koniecznie zobacz jak się w niej prezentuje! Wiemy też, gdzie ją kupicie!

Sukienka kopertowa Katarzyny Cichopek to hit lata 2020

Katarzyna Cichopek jest jedną z gwiazd, w której szafie zdecydowanie dominują modne kobiece sukienki. Aktorka opublikowała ostatnio na swoim Instagramie zdjęcie w przepięknej kreacji w ostrym soczystym żółtym kolorze! Sukienka w kwiaty to absolutny must-have tego lata! Świetnie sprawdzi się na co dzień, jak również na specjalne okazje jak randka, impreza czy wesele. Ten model doskonale podkreśla figurę -szczególnie dekolt i talię.

Katarzyna Cichopek wygląda obłędnie i wcale nas nie dziwi, że styl aktorki jest inspiracją dla wielu fanek, które obserwują jej konto na Instagramie i często dopytuję skąd pochodzą ubrania lub dodatki, które prezentuje.

Piękna sukienka Kasiu😍. Gdzie można ją kupić?

Zwiewna kopertowa sukienka o długości maxi w delikatne kwiatki sprawdzi się zarówno w połączeniu z modnymi w tym sezonie klapkami, espadrylami czy tak jak nosi aktorka złotymi sandałkami.

Instagram, Mat.prasowe

To model od polskiej marki, którą kochają gwiazdy - Terrastyll. Ma kopertowy regulowany dekolt, kieszenie i seksowny rozporek, który eksponuje nogi. Kupicie ją na stronie sklepu to rozmiar one size i kosztuje 289 zł.

My jesteśmy zachwyceni, a wam jak się podoba ten look?