Trendy lato 2020: Małgorzata Socha w przepięknej letniej sukience. Za podobną w Zarze zapłacisz tylko 45 zł! 

Małgorzata Socha zachwyciła swoim najnowszym zdjęciem. Ciężko oderwać wzrok od jej letniej stylizacji. Aktorka postawiła na wzorzystą sukienkę w kolorze intensywnej czerwieni. Podobny model jest dostępny w Zarze i właśnie jest na wyprzedaży. Można go kupić za niecałe 46 zł!

Trendy lato 2020: Małgorzata Socha w sukience na lato

Nadchodzi lato i upały. Podczas takiej temperatury nie ma nic lepszego niż zwiewne sukienki. Małgorzata Socha postawiła na intensywną czerwień i czarne kwiatowe wzory. Sukienka, którą na sobie ma aktorka to projekt marki Affair Warsaw i kosztuje 760 zł. Sukienkę w podobnym stylu możemy dostać również na wyprzedaży w sieciówce. Propozycja z Zary kosztuje zaledwie 45,90 zł, ponieważ jest aktualnie na wyprzedaży! Jej regularna cena również nie jest wysoka ponieważ wynosi 89,90 zł.

Jeżeli jesteście fankami takich krojów to koniecznie musicie sprawdzić tę okazję! Sukienki dostępne są w rozmiarach od S do L. Małgorzata Socha do swojej stylizacji dobrała również klasyczny słomkowy kapelusz z Monnari, który kupisz za 44,95 zł oraz klapki. Zobacz, jakie najmodniejsze modele obuwia na lato możesz kupić w sieciówce!

Małgorzata Socha zachwyciła w czerwonej wiosennej sukience. Za model, który ma na sobie aktorka trzeba zapłacić 760 zł

Podobny motyw dostaniemy w sieciówce. Czerwona sukienka z Zary z motywem kwiatowym jest aktualnie na promocji i kosztuje zaledwie 45,90 zł