Na tegorocznych wybiegach królowały pastelowe makijaże. Jednak nie każdemu pasują rozbielone błękity, czy różowe cienie i nie każda z nas dobrze się w nich czuje. Dla dziewczyn lubiących ostrzejszy look projektanci proponują mocno podkreślone oczy. Wciąż ultramodne kreski w takiej wersji makijażu okalają całe oko. Nie malujemy ich za pomocą cienia, ale kredką. Ważne, by były wyraźne i dość grube. Just Cavalli skłania się ku bardziej kociemu oku. Linia na górnej powiece jest wyciągnięta na zewnątrz, zaś dolna pociągnięta nieco w dół, dzięki czemu oko wydaje się bardziej otwarte.

Takie makijaże nadadzą każdej stylizacji rockowego, punkowego charakteru. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na taki makijaż musisz zadbać, by cera była idealna. Nałóż podkład i koniecznie korektor pod oczy. Jeśli masz skłonność do cieni pod oczami, przy takim makijażu będą one bardziej widoczne. Zrezygnuj także z kolorowej pomadki, usta do tak podkreślonych oczu powinny być blade.

Na zdjęciu na górze od lewej: Mauro Gaspari, Just Cavalli.

