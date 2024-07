W każdym sezonie powstaje cała masa trendów. Nowych, powracających i tych, które przechodzą z poprzedniego sezonu. Dlatego nie warto się zamartwiać. Bo jeśli teraz niemodne jest coś, co uwielbiacie, zapewne stanie się bardzo trendy za jakiś czas.

Tak samo jest z tendencjami we fryzurach. Jeśli zewsząd dochodzą was słuchy, że najmodniejsze są długie włosy, falujące loki, czy równiutko obcięte boby to nieprawda. Udowadnia to nie byle kto. Sam John Galliano i Hermes, którzy swoje wiosenne kolekcje ubrań uzupełnili fryzurami z grzywkami.

Dlatego jeśli pasuje wam taka fryzura, nie zastanawiajcie się długo. Grzywka wciąż jest trendy! A jeśli wam się znudzi zawsze możecie ją ukryć pod równie modną szeroką opaską jaką można było oglądać na pokazach i Jean-Charlesa de Castelbajaca, czy Jaspera Conrana.

