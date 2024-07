Doda na swojej stronie internetowej opublikowała podsumowanie trasy koncertowej



- Trasa Rock’n’Roll Palace Tour udała mi się w 100% tak, jak planowałam. Bardzo ładnie, wszystko dobrze, jedyne co bym zmienila to, to że chciałabym po prostu pokazywać się coraz szerszemu gronu publiczności. - uznała Rabczewska.



Nic dziwnego, że artystka jest zadowolona. Wydała ponad milion złotych na oprawę swoich koncertów. Skąd taka kwota?



Doda dała łącznie 71 koncertów, jak czytamy na stronie,"co weekend 8 aut osobowych, 1 bus i 3 tiry, zmierzało w kierunku miejscowości, w których Doda grała koncerty promujące trasę Rock’n’Roll Palace Tour 2010. Tournee po Polsce rozpoczeło się 30 kwietnia 2010r. koncertem w Toruniu, a zakończyło się elektryzującym performancem Artystki podczas gali PLOTKI ROKU 2010 w Warszawie. W ciągu tego czasu Doda i Jej ekipa przemierzyli około 150tys. km."



Imponujące rekwizyty czyli m.in. latający koń, czy strzelające rękawiczki kosztowały 300 tysięcy złotych. Ściana diodowa aż 600 tysięcy, wizualizacje ok. 100 tysięcy.



W raporcie nie są jednak zamieszczone zyski z koncertów. Jak myślicie inwestycja zwróciła się z nawiązką?

