Transseksualistka, która z pozycji pierwszej startowała w wyborach parlamentarnych w Krakowie, Anna Grodzka dostała się do sejmu! Popierana przez samą Jolantę Kwaśniewską działaczka na rzecz praw mniejszości seksualnych w Polsce startująca z Ruchu Palikota otrzymała aż 18 tysięcy głosów. Dla porównania, Ryszard Terlicki, faworyzowany przez Prawo i Sprawiedliwość, zdobył o 4 tysiące głosów mniej.



To pierwszy raz w historii polskiego parlamentu kiedy zasiądzie w nim osoba transpłciowa, co jest również ewenementem na skalę światową. Czy to również znak na przełom w polskim społeczeństwie?



AfterParty.pl gratuluje!



