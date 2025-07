W czwartek wieczorem, 3 lipca 2025 r., w Ząbkach przy ul. Powstańców 62 wybuchł dramatyczny pożar. W ogniu stanął dach i kilka pięter budynku mieszkalnego ułożonego w kształt litery "U". W akcji ratunkowej uczestniczyło około 250 strażaków z 60 zastępów. Ewakuowano setki mieszkańców, którzy w pośpiechu opuszczali budynek. Płomienie rozprzestrzeniały się błyskawicznie, a ogień schodził po instalacjach w dół budynku. W wyniku tragedii nikt nie zginął, ale wiele rodzin zostało bez dachu nad głową.

Jednym z poszkodowanych jest Wacław Pokrzywnicki, dziennikarz Radia Wnet. Mieszkał na poddaszu bloku. Gdy zorientował się, że dach płonie, w drzwiach stanął już strażak, nakazując natychmiastową ewakuację. Pokrzywnicki zdążył tylko złapać plecak, sądząc, że ma w nim dokumenty. Rano odkrył, że wszystko zostało w żółtej torbie Radia Wnet.

Wacław Pokrzywnicki relacjonował, że w chwili ewakuacji w budynku panowała panika. Ludzie zbiegali z walizkami, niektórzy bez niczego. Winda przestała działać, światła zgasły. Strażacy apelowali o wyprowadzenie samochodów z garaży.

Z całego dobytku Pokrzywnickiego ocalał tylko jeden przedmiot — różaniec, który leżał na stoliku.

Chwyciłem tylko różaniec, który leżał na stoliku. To on trzyma mnie przy nadziei

Mimo ogromnej straty, podkreśla, że najważniejsze, iż żyje. Z pomocą ruszyli przyjaciele i znajomi. Zaproponowali mu schronienie, przekazali ubrania i wsparcie. Dla dziennikarza zorganizowano już zbiórkę. To odpowiedź na dramat, który zniszczył jego życie materialne i twórcze.

Blok przy ul. Powstańców 62 zamieszkiwało mnóstwo osób. Wśród nich byli Polacy, Ukraińcy, muzułmańskie rodziny i osoby z byłych republik radzieckich.

To był dom spółdzielczy, 300 mieszkań, ludzie bardzo różni: Polacy, Ukraińcy, muzułmańskie rodziny, osoby z byłych republik radzieckich. Było taniej niż w Warszawie. Niestety, dach przeciekał, mieszkańcy to zgłaszali, ale nie zdążono go wyremontować

relacjonował dziennikarz Radia Wnet.