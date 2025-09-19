Brett James był nie tylko utalentowanym wokalistą country, ale przede wszystkim cenionym autorem tekstów. Jego kariera sięgała wielu dekad i obejmowała współpracę z największymi nazwiskami branży muzycznej, takimi jak Jon Bon Jovi, Billy Ray Cyrus czy Backstreet Boys. Jego dorobek twórczy to ponad 500 napisanych utworów, z czego 27 znalazło się na pierwszym miejscu list przebojów. W 2007 roku Brett James zdobył dwie nagrody Grammy za piosenkę „Jesus, Take the Wheel” wykonaną przez Carrie Underwood. Otrzymał również tytuł Country Songwriter of the Year przyznany przez ASCAP. W 2020 roku został uhonorowany członkostwem w Nashville Songwriters Hall of Fame.

Śmierć w katastrofie lotniczej – co się wydarzyło w Karolinie Północnej

Tragiczny wypadek miał miejsce 18 września, kiedy to jednosilnikowy samolot Cirrus SR221, na pokładzie którego znajdował się Brett James, rozbił się w hrabstwie Macon w stanie Karolina Północna. Katastrofa wydarzyła się około godziny 15 czasu lokalnego.

Według relacji lokalnych mediów mieszkańcy usłyszeli głośny huk, a szczątki maszyny zostały odnalezione na boisku nieopodal szkoły podstawowej. W wypadku zginęły cztery osoby: Brett James, pilot oraz dwie kobiety będące pasażerkami samolotu. Służby prowadzą dochodzenie w celu ustalenia przyczyn tragedii. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich. Trwa postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, co dokładnie doprowadziło do rozbicia się samolotu Cirrus SR221. Jak na razie nie potwierdzono żadnej konkretnej przyczyny wypadku. Śledczy wykluczyli jednak możliwość celowego działania którejkolwiek z osób znajdujących się na pokładzie.

Życie prywatne Bretta Jamesa – rodzina i najbliżsi

Prywatnie Brett James był mężem Sandry Cornelius James, z którą wziął ślub w 1994 roku. Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci – dwóch synów o imionach Luke i Jackson oraz dwóch córek: Harper i Madison.

Śmierć artysty pozostawiła rodzinę w głębokiej żałobie. James był nie tylko ikoną muzyki country, ale również oddanym ojcem i mężem. Jego odejście jest ogromną stratą zarówno dla bliskich, jak i całej społeczności muzycznej.