Dramatyczna historia Anny Dymnej: tajemnicza śmierć męża i wypadek samochodowy. Przetrwała, a teraz sama niesie pomoc innym

Anna Dymna jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Obecnie gwiazda działa na rzecz własnej Fundacji „Mimo Wszystko”, ale w przeszłości życie jej nie oszczędzało. Strata ukochanego męża czy dramatyczny wypadek samochodowy, który niemal nie przypłaciła życiem sprawiły, że Anna Dymna nie poddała się i znalazła w sobie siłę do walki mimo wszystko! Teraz sama niesie pomoc potrzebującym i jest znana ze swojego wielkiego serca. Poznajcie historię wielkiej gwiazdy!

Życie Anny Dymnej

Anna Dymna urodziła się 20 lipca 1951 roku w Legnicy. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego zaczęła studia w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, w której potem uczyła. Jako aktorka zadebiutowała w 1969 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w „Weselu” Wyspiańskiego. W swojej karierze zagrała ponad 250 ról. Annę Dymną można zobaczyć mi.in. w : „Znachorze, „Nie ma mocnych”, „Janosiku” czy „Trędowatej”. Prywatnie aktorka musiała się zmierzyć z bardzo dramatycznymi wydarzeniami, które jednak udało jej się przetrwać.

W czasie studiów wyszła za Wiesława Dymnego, który był jej wielką miłością. Para należała do tzw. bohemy artystycznej. Pierwszy mąż aktorki był nie tylko artystą, ale też tworzył krakowską Piwnicę pod Baranami. Miał na Annę Dymną ogromy wpływ, dlatego jego śmierć była dla gwiazdy prawdziwym wstrząsem. Pewnego dnia gwiazda po powrocie do domu znalazła martwego męża. Przyczyna śmierci nie była do końca znana i początkowo sugerowano zawał serca, a potem pojawiły się sugestie zgonu na skutek nadużycia alkoholu i sprawa śmierci Wiesława Dymnego została zamknięta.

Tajemnicza śmierć pierwszego męża Anny Dymnej

Po tych wydarzeniach aktorka rzuciła się w wir pracy, jednak niedługo potem zdarzył się dramatyczny wypadek samochodowy, w którym uczestniczyła Anna Dymna. Auto, którym podróżowała uderzyło w drzewo, a gwiazda w ciężkim stanie znalazła się w szpitalu. Wypadek miał miejsce na Węgrzech i 27-letnia wówczas aktorka usłyszała diagnozę, która brzmiała niemal jak wyrok! Uszkodzenia kręgosłupa mogą sprawić, że nie będzie chodziła o własnych siłach. Jednak dzięki pomocy fizjoterapeuty Zbigniewa Szota stanęła na nogi i mogła wrócić do kariery aktorskiej. Niedługo potem mężczyzna został jej mężem i doczekali się syna, Michała. Drugie małżeństwo aktorki nie przetrwało jednak próby czasu:

Ona zarzucała mu niedojrzałość i nie umiała się pogodzić z tym, że cały swój czas spędza w gabinecie rehabilitacyjnym. Nieporozumienia i kłótnie stały się codziennością. Po sześciu latach małżeństwa rozstali się. Anka bardzo przeżyła ten rozwód. Płakała, że bardzo się na Zbyszku zawiodła - informował "Świat i Ludzie".

Anna Dymna o swoim synu i macierzyństwie

Syn Anny Dymnej po rozwodzie rodziców przyjął nazwisko matki. 35-letni Michał Dymny nie poszedł w ślady swojej znanej mamy, ale swoją karierę zawodową związał z muzyką. Przez wiele lat aktorka, która rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, nie informowała o tym, że ma syna. Dopiero w jednym z wywiadów wyznała, że z perspektywy czasu żałuje, że ma tylko jedno dziecko!

Żałuję, że nie mam więcej dzieci. Zawsze wydawało mi się, że nie znam uczucia zazdrości, ale to nieprawda. Bo kiedy widzę kobietę w ciąży, to myślę sobie, że chętnie bym się z nią zamieniła. Ale już za późno, już się nie da. (...) Syn to dla mnie skarb, bo po tych wszystkich wypadkach lekarze nie dawali mi szans na urodzenie dziecka - powiedział Anna Dymna w rozmowie z magazynem "Pani".

Anna Dymna i jej działalność charytatywna

Prywatnie trzecim mężem aktorki jest Krzysztof Orzechowski, reżyser teatralny. Do 2016 dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Tymczasem zawodowo Anna Dymna spełnia się, pomagając innym w swojej fundacji. Aktorka działa mi.in. na rzecz przełamywania barier między osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi. Często organizuje zbiórki na rzecz potrzebujących. Za swoją działalność aktorka była wielokrotnie wynagradzana. Teraz kończy 69 lat i każdego dnia dzieli się z ludźmi pozytywną energią i wielkim sercem.

East News

Anna Dymna w filmie "Excentrycy".

East News

Anna Dymna w filmie "150 na godzinę", 1972