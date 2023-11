Reklama

Pogrzeb nastolatek, które zginęły w pożarze escape roomu odbędzie się w czwartek - poinformował prezydent Koszalina, Piotr Jedliński. Nastolatki mają być pochowane obok siebie, a uroczystości pogrzebowe zorganizuje miasto. Podczas konferencji prezydent poprosił też, aby nie zaczepiano uczniów szkoły i zapewniono im spokój. Poznajcie szczegóły uroczystości pogrzebowych nastolatek, które zginęły w pożarze escape roomu!

W najbliższy czwartek zajęcia w szkole, do której chodziły nastolatki, będą odwołane, tak by wszyscy uczniowie mogli wziąć udział w pogrzebie koleżanek, które zginęły w pożarze escape roomu.

W czwartek odbędą się uroczystości pogrzebowe. Pogrzeb będzie jeden wspólny. Odbędzie się na koszlińskim cmentarzu. Dziewczynki spoczną obok siebie - powiedział prezydent Koszalina podczas konferencji prasowej.

Jednocześnie podkreślił, jak trudny dla wszystkich, a w szczególności dla uczniów, jest pierwszy dzień w szkole po tragicznych wydarzeniach. Po pożarze w escape roomie w poniedziałek uczniowie zobaczyli w sali pięć pustych krzeseł, na których jeszcze w piątek siedziały ich koleżanki:

To jest najtrudniejszy ich dzień w szkole, kiedy po raz pierwszy odbywają się zajęcia po tej tragedii i nie ma z nimi pięciu koleżanek - poinformował Piotr Jedliński.

Prezydent Koszalina zapewnił też, że uczniowie mają zapewnioną pomoc psychologiczną i wsparcie całego miasta.

Zeznania pracownika escape roomu

Tragedia w Koszalinie wstrząsnęła Polską. W pożarze escape roomu zginęło pięć nastolatek: Julia, Amelia, Gosia, Karolina i Wiktoria. Pracownik pokoju zagadek złożył już zeznania i wynika z nich, że chciał pomóc zamkniętym dziewczynom, niestety mu się to nie udało i sam uległ rozległym oparzeniom. To on zadzwonił po pomoc, a straż pożarna przyjechała w ciągu minut. Niestety, nastolatek nie udało się uratować.

