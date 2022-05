Agnieszka Sienkiewicz została blondynką! Zobaczcie jej nową fryzurę

Agnieszka Sienkiewicz opublikowała zdjęcie, na którym pozuje z odkrytym brzuchem, a internauci zachwycili się świetną figurą młodej mamy! Gwiazda serialu "Przyjaciółki"ma dwie córki- czteroletnią Zosię i Marysię, która zaledwie kilka tygodni temu świętowała pierwsze urodziny. Drugie dziecko aktorki przyszło na świat rok temu, a dziś dumna mama może pochwalić się naprawdę zgrabną sylwetką i płaskim brzuchem! Agnieszka Sienkiewicz zachwyca świetną figurą Agnieszka Sienkiewicz zaledwie kilka dni temu pokazała swoje seksowne zdjęcie z planu nagrań nowego spotu Polsatu. Teraz aktorka opublikowała na Instagramie nową fotkę zrobioną na wakacjach. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" pozuje na niej w związanej koszulce, która odłosniła płaski i umięśniony brzuszek! Pocztówka znad morza ..... 🌊🌊🌊🌊- napisała Agnieszka Sienkiewicz. Jak na zdjęcie aktorki zareagowali internauci? Są zachwyceni świetną figurą gwiazdy. Jedna z fanek zapytała, jak udało się jej wrócić do formy po ciąży. Agnieszka Sienkiewicz odpowiedziała! - Piękny brzusio ❤️ - Oh mój Boże, jaka figura! - Jak się udało tak Pieknie schudnąć?- pisali fani. trochę to trwało, od porodu już minął rok ... No i moje młodsze dziecko jest mocno ruchliwe 😜- odpowiedziała aktorka. Zobaczcie, jak po dwóch ciążach wygląda brzuch Agnieszki Sienkiewicz! Zobacz także: Agnieszka Sienkiewicz z „Przyjaciółek” ma ukryty talent! Stworzyła prawdziwe dzieło sztuki, którym pochwaliła się na Instagramie Agnieszka Sienkiewicz pokazała zdjęcie z wakacji. Wyświetl ten post na Instagramie. ...