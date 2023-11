W programie „Top Model” zostali Klaudia El Dursi, Sandra Dorsz, Stanisław Obolewicz, Kinga Wawrzyniak, Dawid Woskanin i Olga Kleczkowska. W 11. odcinku ósmej edycji uczestnicy walczyli o udział w Fashion Weeku w Stambule. Odcinek odbył się bez Joanny Krupy, która w trakcie kręcenia była w zaawansowanej ciąży. Kto dostał najwięcej pokazów? Kto odpadł? Zobaczcie!

Top Model 2019 - odcinek 11. Kto odpadł?

Na początku uczestnicy w parach musieli zdobyć tureckie ubrania na jednym z większych bazarów. Niektórzy mieli problem ze współpracą:

Sandra mnie denerwuje ciągle, jednego typu osoby się nie lubi i nic na to się nie poradzi - powiedziała Olga o Sandrze.

Ze Staszkiem pracowało się fajnie, fajnie (śmiech) - powiedziała Klaudia, po tym jak Staszek zgubił mapę.

Zadanie z noszeniem baklawy na głowie i herbaty wygrali Klaudia i Staszek. W nagrodę otrzymali wizytę w tureckiej łaźni. Następnego dnia uczestnicy szykowali się do castingów z projektantami i walczyli o wyjścia w pokazach mody podczas Fashion Weeku. Sandra Dorsz dostała aż pięć pokazów, Olga cztery. Dorsz zauważyła, że Kleczkowska jest na nią zła i traktuje ją z góry:

To nie jest moja wina, że mam o jeden pokaz więcej. [...] Nagle było wszystko ok, a nagle ktoś jest opryskliwy do mnie - powiedziała Sandra o Oldze.

Zanim jednak uczestnicy wezmą udział w pokazach, na ulicach Stambułu odbyła się sesja zdjęciowa! W trakcie sesji Klaudia El Dursi zdobyła się na szczere wyznanie:

To ciężki czas w moim życiu [...]. Dużo hejtu się na mnie wylało, że jestem za stara, że wyniosła, że zostawiałam dzieci [...]. Mój Dawid ma 11 lat, trochę się boję z nim szczerze porozmawiać, boję się, że on coś złego usłyszał na mój temat - powiedziała z łzami w oczach.

Jakie były wyniki? Najlepsze zdjęcie okazało się Sandry!

Najsłabiej wypadła dziś Kinga Warzyniak, która musiała pożegnać się z show! Zaskoczeni?

Fani nie są zachwyceni werdyktem:

A za tydzień odpadnie Klaudia i Michał ja wróci. Co za perfidne przepychanie. Kinga była lepsza cały program

Nie ma to jak wybrać komuś najgorsze zdjęcie bo musi odpaść a osoby które juz pare razy były zagrożone dalej przechodzą porażka

To żart ?...Według mnie Klaudia była zdecydowanie słabsza od Kingi przez cały program .Ale cuz ma się kontakty to się zostaje - to tylko niektóre z wielu komentarzy (pis. oryginalna)

Co pisze sama Kinga?

Moja przygoda z top model sie zakonczyła ale nie odpuszczam. To nie koniec a wrecz poczatek mojej kariery ???? dziekuje za wsparcie i zobaczycie... to byl poczatek czegos co nastapi wkrótce! - napisała na Instagramie (pis. oryginalna).