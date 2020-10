"Top Model 9": Mamy całą nagą sesję uczestników! Zobaczcie, jak poradzili sobie z wyzwaniem

Za uczestnikami "Top Model 9" jedna z najtrudniejszych sesji zdjęciowych. Musieli pokonać swoje lęki i stanąć przed obiektywem zupełnie nago. Zobaczcie efekty zdjeć autorstwa Marcina Tyszki. Kto według was poradził sobie najlepiej z tym zadaniem?

Zgadzacie się z opinią jurorów, że Maja Siwek i Patrycja Sobolewska mają najlepsze zdjęcia? Czy Dominik Bereżański odpadł słusznie? Pełną sesję zdjęciową uczestników znajdziecie poniżej.

"Top Model 9": Zdjęcia z nagiej sesji uczestników

Tak w nagiej sesji poradził sobie Dominic D'Angelica. Joanna Krupa komplementowała jego idealnie umięśnione ciało.

Karolinę Płocką Marcin Tyszka porównał do młodej Marylin Monroe. Nagie zdjęcie Karoliny wyglądało niczym wyjęte z najpiękniejszych albumów z lat 70.

Łukasz Bogusławski przykuł uwagę Julii Wieniawy. Słowa, którymi opisała ten kadr to tajemnica i delikatność.

Gracja Kalibabka zachwyciła przepiękną figurą. Marcin Tyszka nazwał ją "Ewą z raju". Zgadzacie się?

Karolina Kuczyńska obawiała się nagiej sesji. Jest młoda mamą i nie wiedziała czy jej wypada. Powstałe kadry zachwyciły jurorów.

Mariusz Jakubowski na panelu jurorskim był w najsłabszej trójce. Jego zdjęcie było poprawne jednak według jurorów brakowało mu spontaniczności.

To zdjęcie jest poprawne ale powinno być torpedą - podsumowała Kasia Sokołowska.

Po tej opinii polały się pierwsze łzy. Faktycznie było tak źle?

Weronika Kaniewska podczas castingów otrzymała złoty bilet. Jednak podczas nagiej sesji zawiodła jurorów.

Mam wrażenie, że my z Joasią dawałyśmy więcej Tobie niż Ty nam. - zauważyła nawet Julia Wieniawa

Modelka ma okazję się wykazać w kolejnym odcinku. Tymczasem zobaczcie jej zdjęcie:

Patrycja Sobolewska zrobiła najlepsze zdjęcie podczas nagiej sesji! To właśnie ona zebrała najlepsze opinie podczas panelu.

Mikołaj Śmieszek zachwycił Julię Wieniawę. Dla niej wyglądał jak Adonis! Zgadzacie się?

Maja Siwek wreszcie pokazała na co ją stać! Jej nagie zdjęcie Marcin Tyszka podsumował słowami:

Kiedy weszłaś i usiadłaś przy tej scenografii to był taki magiczny moment, że to zdjęcie zrobiło się prawie samo.

Wow! Sami zobaczcie:

Najsłabsze zdjęcie z nagiej sesji "Top Model 9" należało do Dominika Bereżańskiego. Niestety, to on ostatecznie musiał pożegnać się z programem.

Zdjęcie Agnieszki Skrzeczkowskiej również nie spodobało się jurorom. Zarzucili modelce, że zaprezentowała zbyt sportową sylwetkę a w tej sesji chodziło o delikatność.

Ernest Morawski jest ulubionym uczestnikiem Joanny Krupy. Czy uda mu się dotrzeć do finału?