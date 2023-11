Pomysły na świąteczny prezent dla mężczyzny mogą być naprawdę różne - od eleganckich i ponadczasowych dodatków, przez oryginalne akcesoria, aż po praktyczne podarunki, które twojemu ukochanemu po prostu się przydadzą.



Najważniejsze jest jednak, żeby ten szczególny prezent był perfekcyjnie dopasowany do osoby obdarowywanej i sprawił jej niesamowitą radość. Dlatego, w trosce o to, aby wasze święta były magiczne i przepełnione miłością, przygotowałyśmy listę 7 wyjątkowych pomysłów, spośród których wybierzecie te, które spełnią marzenia najbliższych wam mężczyzn.

1. HUAWEI Mate 20 z abonamentem w Plusie

Nasza pierwsza propozycja to idealny wybór dla mężczyzn, dla których telefon nie jest kolejnym gadżetem, a przedmiotem, który ułatwia im życie i umożliwia wykonywania kilku czynności jednocześnie. HUAWEI Mate 20 to jeden z najlepszych smartfonów spośród wszystkich modeli prezentowanych dotychczas przez chińską markę. Dodatkowo, wyposażony jest w potrójny aparat z ultra szerokokątnym obiektywem, umożliwiającym wykonywanie bardzo dobrych zdjęć nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach oraz superwydajną baterię. Teraz, w świątecznej ofercie Plusa smartfony HUAWEI Mate 20 oraz Mate 20 Lite kupimy w promocji, w ramach której otrzymamy 6 miesięcy abonamentu za darmo, płacąc za nie tylko opłatę na start i raty. Szczegóły na www.plus.pl.

2. Stylowe dodatki dla pasjonata mody

Chociaż moda męska przez ostatnie lata widocznie się zmieniła, to wciąż na topie są ponadczasowe akcesoria. Praktyczne dodatki, najlepiej w stonowanych kolorach, które lubią mężczyźni, sprawdzą się na wiele okazji. Przedstawiamy wam zatem 5 najciekawszych propozycji, którymi możecie się zainspirować poszukując idealnego podarunku dla ukochanej osoby. Obiecujemy wam, że zarówno waszego partnera, jak i brata czy tatę ucieszy przydatny lecz niezwykle stylowy drobiazg.

1. Zegarek AZTORIN Casual, 790 zł. 2. Pasek z dekoracyjną klamrą DIESEL, 215 zł. 3. Portfel MICHAEL KORS, 505 zł. 4. Jedwabna mucha LANVIN, 395 zł. 5. Etui na telefon PALM ANGELS, 265 zł.

3. Oferta internetu Plusa z laptopem HP Omen

Jeżeli bliski twojemu sercu mężczyzna należy do fanów gier, laptop HP Omen będzie spełnieniem jego marzeń. Wspaniały dźwięk, doskonała jakość obrazu i podświetlana klawiatura to coś, czego nie może zabraknąć w sprzęcie, z którego korzysta prawdziwy pasjonat najnowszych technologii i rozgrywek online. HP Omen jest teraz dostępny wraz z Internetem LTE w ofercie internetowej Cyfrowego Polsatu i Plusa z abonamentem od 30 zł.* Dzięki niej, twój ukochany będzie mógł swobodnie oddawać się rozrywce bez żadnych ograniczeń, a ty zyskasz dłuższą chwilę dla siebie.

4. Zmysłowe perfumy dla eleganckiego mężczyzny

Żywy powiew grejpfruta w nutach głowy, podsycany w sercu świeżym aromatem estragonu i szałwii. Do tego, zmysłowo korzenny jałowiec oraz imbir, łagodzone nowoczesną i dyskretną lawendą. Wetiweria i drzewo sandałowe z elegancją scalają całość, tworząc stylową i klasycznie wytworną kompozycję. Ten świeży, bardzo męski, nienagannie elegancki zapach to Eau Fraiche Homme marki Eisenberg (409 zł/50 ml) - ponadczasowa kompozycja, która rozbudza męskie zmysły, a kobiety przyprawia o przyspieszone bycie serca.

5. Zestaw telewizji z Ligą Mistrzów dla fana sportu

Uwielbiacie oglądać telewizję? Jeśli tak, to znalazłyśmy świetny prezent dla całej rodziny, a w szczególności dla fana sportu! Zestaw Cyfrowego Polsatu z dekoderem Evobox EVOBOX HD (z jednorazową opłatą 1 zł w ofercie na 24 miesiące) obejmujący pełną ofertę kanałów sportowych oraz liczne propozycje dla wszystkich domowników. Oferta dostępna jest na start przez 6 miesięcy bez opłat, a późnej za jedyne 80 zł miesięcznie. Wśród ponad 163 kanałów znajdziecie te, prezentujące najnowsze filmy i seriale (Familijny Max HD, Film HD, Cinemax HD) oraz te, które zaserwują sportową rozrywkę (Sport HD, Eleven Sports HD) oraz Ligę Mistrzów UEFA i Ligę Europy UEFA (Polsat Sport Premium). Dzięki temu, długie, zimowe wieczory spędzicie w ciepłej i radosnej atmosferze. Czy może być coś przyjemniejszego? :)

6. Męska pielęgnacja na najwyższym poziomie

Doskonałe trio do pielęgnacji dla każdego mężczyzny, umieszczone w niezwykle stylowym , drewnianym pudełku. Set Dear Barber Style&Go Collection–Fibre (ok. 80 zł) zawiera szampon, tonik i pastę włóknistą. Kosmetyki świetnie sprawdzą się u panów, którzy z niezwykłą dbałością traktują swój zarost i pragną w każdej sytuacji prezentować się nienagannie.

7. Pakiet IPLA POLSAT SPORT PREMIUM

Twój ukochany często podróżuje, a więc chcesz podarować mu coś, co umili czas rozłąki? Doskonałym rozwiązaniem będzie dostęp do pakietu z Ligą Mistrzów i Ligą Europy UEFA w IPLA. w której znajdzie wszystkie aktualne rozgrywki piłkarskie. Dzięki niej, spotkania może oglądać w każdym miejscu na dowolnym urządzeniu – laptopie, tablecie, smartfonie czy w Smart TV. Pakiet IPLA Polsat Sport Premium POLSAT SPORT PREMIUM zapewnia dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA na żywo. Użytkownicy mogą zobaczyć mecze w wysokiej jakości i bez reklam.

Pakiet IPLA POLSAT SPORT PREMIUM jest dostępny w dwóch wersjach:

- obejmującej cały sezon 2018/2019 Ligi Mistrzów i Ligi Europy w cenie 360 złotych,

- zapewniającej siedmiodniowy dostęp do meczów Ligi Mistrzów i Ligi Europy w cenie 40 złotych.

*Szczegóły w regulaminach promocji z grupy „Cyfrowy Polsat Internet LTE” oraz „Plus Internet LTE tylko SIM na 24 miesiące”, „Plus Internet LTE ze sprzętem” na www.cyfrowypolsat.pl i www.plus.pl.

