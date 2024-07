9 z 10

STENDERS - świąteczny zestaw

Wypełnij codzienność swoich bliskich ożywczą energią uchwyconą w naszym nawilżającym, żurawinowym żelu pod prysznic i nawilżającym żurawinowym kremie do rąk. By wnieść północną elegancję do każdej łazienki, wzbogaciliśmy ten podarunek żurawinowym mydłem oraz musującą kulą do kąpieli o żywym aromacie jagód.

Cena ok. 135 zł