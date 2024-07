6 z 10

Victoria’s Secret - FORBIDDEN

Forbidden od Victoria’s Secret to uzależniający, ciepły zapach z kuszącym, egzotycznym akcentem. To perfumy dla kobiety, która żyje pełnią życia, kocha na zabój i wierzy, że reguły są po to, żeby je łamać. Z eleganckiej kolacji wprost na szalony, nocny wypad do klubu, nic nie jest w stanie jej zatrzymać. Uwodzi zapachem i całkowicie uzależnia - zawsze zostawiając pole dla wyobraźni.

Eau de Parfum 50 ml ok. 299 zł