5 z 10

MAC linia Marilyn Monroe

To po prostu trzeba mieć! Najnowsza kolekcja słynnej marki MAC zainspirowana została ikoną kina Marylin Monroe. W kolekcji znajdziemy piękne czerwienie, bordo i róże. W linii znajdziemy aż 30 produktów z wizerunkiem gwiazdy, w tym min.: konturówki do ust, kredki do oczu, cienie do powiek, puder, błyszczyki, lakiery do paznokci, sztuczne rzęsy oraz szminki.

POLECAMY!

Ceny od ok. 55 zł do 115 zł.