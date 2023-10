„The Voice of Poland” bez chłopaków z Afromental, byłby zupełnie innym programem. Są roześmianą duszą tego muzycznego show i często rozładowują napięcie między pozostałymi trenerami. Mało tego - widujemy ich na ekranach odbiorników niemal co roku, a oni nadal wyglądają tak samo młodo.

Tomson i Baron to weterani „The Voice of Poland”. Ze wszystkich 12 edycji, pojawili się w roli trenerów w aż 10 z nich. Sympatię zdobyli nie tylko dzięki profesjonalizmowi, ale też lekkiemu podejściu do muzyki. Szkolą podopiecznych, udzielają im cennych wskazówek, ale wszystko to podawane jest w bardzo przyjaznej, a momentami wręcz zabawowej formie.

Z pewnością nie tylko nam spędza sen z powiek sekret tak nieskazitelnego wyglądu tych artystów. Nie mamy pojęcia, jakie sztuczki chłopaki z Afromental codziennie stosują, ale ich czary-mary sprawiło, że przez 10 edycji „The Voice of Poland” nie zmienili się w ogóle!

Jak zmienili się Aleksandr Milwiw-Baron i Tomasz Lach?

Nie mówimy tutaj o subtelnej zmianie fryzury, bo takie eksperymenty zdarzają się od czasu do czasu każdemu z nas. Aleksander Milwiw-Baron i Tomasz Lach nie dorobili się od 2012 roku ani jednej dodatkowej zmarszczki.

Nie wierzycie? Przygotowaliśmy dla was galerię 10 zdjęć, dzięki którym sami przekonacie się, że czas gra na korzyść Barona i Tomsona!

