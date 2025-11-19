Tomasz Wygoda o przyszłej edycji "Tańca z Gwiazdami": "Wrócę"
Tomasz Wygoda rozwiał wątpliwości dotyczące swojego udziału w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Choć już za dwa tygodnie wyjeżdża do Wrocławia na premierę opery, zapewnia, że jeśli produkcja będzie go potrzebować, bez wahania wróci na jurorskie krzesło.
Tomasz Wygoda od lat jest jedną z najbardziej barwnych i merytorycznych postaci w jury "Tańca z Gwiazdami". Jego profesjonalizm, charyzma i niezwykłe podejście do uczestników sprawiły, że szybko zyskał sympatię widzów.
"Taniec z Gwiazdami": Czy Tomasz Wygoda zasiądzie w jury?
W rozmowie z Party.pl choreograf opowiedział o swoich najbliższych planach zawodowych. Jak zdradził, już za dwa tygodnie wyjeżdża do Wrocławia, gdzie odbędzie się premiera przygotowywanej przez niego opery.
Za dwa tygodnie mam premierę opery we Wrocławiu 'Salome'. Zapraszam wszystkich, którzy są we Wrocławiu
Wiosną z radością, jak mnie będą potrzebować, wrócę na stanowisko
Na razie nie wiadomo, jakie decyzje podejmie produkcja, ale jedno jest pewne — Tomasz Wygoda jest gotowy usiąść w jury również w nadchodzącym sezonie, jeśli tylko dostanie takie zaproszenie. Fani mogą więc mieć nadzieję, że ich ulubiony juror ponownie pojawi się na ekranie.
