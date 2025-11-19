Tomasz Wygoda od lat jest jedną z najbardziej barwnych i merytorycznych postaci w jury "Tańca z Gwiazdami". Jego profesjonalizm, charyzma i niezwykłe podejście do uczestników sprawiły, że szybko zyskał sympatię widzów.

"Taniec z Gwiazdami": Czy Tomasz Wygoda zasiądzie w jury?

W rozmowie z Party.pl choreograf opowiedział o swoich najbliższych planach zawodowych. Jak zdradził, już za dwa tygodnie wyjeżdża do Wrocławia, gdzie odbędzie się premiera przygotowywanej przez niego opery.

Za dwa tygodnie mam premierę opery we Wrocławiu 'Salome'. Zapraszam wszystkich, którzy są we Wrocławiu - wyjawił Tomasz Wygoda.

Wiosną z radością, jak mnie będą potrzebować, wrócę na stanowisko - powiedział Wygoda, uspokajając widzów.

Na razie nie wiadomo, jakie decyzje podejmie produkcja, ale jedno jest pewne — Tomasz Wygoda jest gotowy usiąść w jury również w nadchodzącym sezonie, jeśli tylko dostanie takie zaproszenie. Fani mogą więc mieć nadzieję, że ich ulubiony juror ponownie pojawi się na ekranie.

Zachęcamy do zobaczenia całej rozmowy w wideo powyżej.

Zobacz także:

fTomasz Wygoda ot. Wojciech Olkusnik/East News

Tomasz Wygoda Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA