Tomasz Stockinger w szpitalu! Jaki jest stan zdrowia gwiazdy "Klanu"?

Niepokojące wieści na temat Tomasza Stockingera! Jak dowiedział się "Fakt", gwiazdor "Klanu" trafił niedawno do szpitala. To dlatego zabrakło go na premierze głośnego filmu na podstawie książki Blanki Lipińskiej pt. "365 dni". Tomasz Stockinger wcielił się tam w postać ojca głównej bohaterki.

Co się dzieje z aktorem? Zobaczcie, jak stan zdrowia Tomasza Stockingera komentuje jego syn, Robert.

Dlaczego Tomasz Stockinger jest w szpitalu?

Tomasz Stockinger od lat wciela się w postać doktora Pawła Lubicza w serialu "Klan". Od niedawna możemy go także podziwiać w filmie erotycznym "365 dni", gdzie zagrał ojca głównej bohaterki, Laury (Anna Maria Sieklucka). Niestety, gwiazdora zabrakło na oficjalnej premierze. Jak już wspomnieliśmy, plany pokrzyżowała mu choroba.

Okazuje się, że Tomasz Stockinger trafił do szpitala. "Fakt" skontaktował się z jego synem, Robertem, który nie chciał komentować stanu zdrowia swojego ojca.

Tata choruje, ale nie będę wchodził w szczegóły. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia - powiedział Robert Stockinger.

Równie powściągliwy w swojej wypowiedzi był również sam aktor.

Nie będę udzielał żadnych informacji, bo choruję i muszę odpoczywać w szpitalu - stwierdził Tomasz Stockinger w rozmowie z tabloidem.

Mamy nadzieję, że to tylko chwilowe problemy, a aktor już niebawem wróci do pełni sił!

Tomasz Stockinger zagrał w ekranizacji hitu Blanki Lipińskiej u boku między innymi Grażyny Szapołowskiej

East News

Na premierze "365 dni" pojawił się za to syn aktora, Robert Stockinger, wraz z małżonką