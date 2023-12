Tomasz Karolak niechętnie mówi o swoim życiu prywatnym, a na jego Instagramie nie zobaczycie rodzinnych zdjęć. Aktor dba o prywatność swoją i bliskich, jednak teraz postanowił zrobić wyjątek w słusznej sprawie. Córka jego brata leży w śpiączce po tym, jak pękł jej tętniak w głowie. 52-latek nagrał emocjonujące InstaStories, w którym zwrócił się do internautów o pomoc.

Tomasz Karolak jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Artysta stara się jednak dbać o swoją prywatność i swoich bliskich i niechętnie opowiada o swoim życiu osobistym. Tym razem aktor zrobił jednak wyjątek w słusznej sprawie. 52-latek nagrał film na swoje InstaStories, w którym wyznał, że córka jego brata leży w szpitalu, po tym, jak pękł w jej głowie tętniak. Dziewczynka jest w śpiączce.

Kochani, zawsze staram się pomóc, teraz proszę was o pomoc. Moja rodzina została dotknięta bardzo ciężkim doświadczeniem. Córka mojego brata, Helenka Karolak leży w śpiączce, pękł jej w mózgu tętniak. O niczym nikt nie wiedział. Dziecko po prostu walczy

W dalszej części InstaStories, Tomasz Karolak prosi o wsparcie internautów.

Proszę was tylko o jedno, prześlijcie dla Helenki Karolak, która leży na Banacha taką intencję ''Helenka, kochamy Cię''. Ja wiem, kochajmy wszystkie dzieci i chore i zdrowe, ale dzisiaj proszę was, wyślijcie to, pomyślcie ''Helenka, Helenka, kochamy Cię''

— poprosił aktor.