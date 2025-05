Tomasz Jakubiak był znanym kucharzem, osobowością telewizyjną oraz jurorem programów kulinarnych. Zadebiutował w programie "Dzień Dobry TVN" w 2007 roku. Przez lata zyskał popularność dzięki swojej pasji do gotowania, ale także charyzmie i ciepłu, jakie wnosił na ekran.

Zmarł po walce z nowotworem jelita i dwunastnicy. Mimo ciężkiej choroby, do końca życia zachowywał optymizm i nie dawał po sobie poznać cierpienia. W programie "Uwaga TVN" Michel Moran poruszył słowami na temat Tomka Jakubiaka.

Michel Moran, kucharz i juror programów kulinarnych, przyznał, że Jakubiak był dla niego kimś więcej niż tylko kolegą po fachu. Wzruszające wspomnienia Morana ukazują Tomasza jako człowieka pełnego pasji i oddania dla kulinarnego świata. Dla Morana był on inspiracją, a jego odejście to ogromna strata.

Tomek był i jest, bo ja nie lubię mówić w czasie przeszłym. Tomek jest cały czas w moim sercu i na zawsze tam będzie. On nie żalił się nigdy, to był rycerz, on by wygrał każdą bitwę. On nie mówił o chorobie, cały czas mówił, że ma to gdzieś, mówił, że to nie jest jego czas, żeby odchodzić

wspomniał Michel Moran w 'Uwaga TVN'