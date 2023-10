W dniu swoich 41. urodzin Tomasz Ciachorowski opublikował wzruszający wpis - wstawił swoje zdjęcie ze szkoły podstawowej i napisał otwarcie, że był wyśmiewany i szykanowany. Podczas nagrywania show "Fort Boyard" dla platformy Viaplay zapytaliśmy Tomka, jak radził sobie z docinkami kolegów i czy dziś odczuwa skutki psychicznego dręczenia.

Nie każdy decyduje się na tak odważne, a zarazem bolesne wspomnienia jak Tomasz Ciachorowski. W rozmowie z Party.pl aktor "Na dobre i na złe" mówi:

Byłem nerdem, klasowym nerdem, wyśmiewany przez kolegów, upokarzany. Z tyłu głowy cały czas mnie to dotyka, w dużej mierze odpowiada za problemy z poczuciem własnej wartości, z nieśmiałością, z którą walczę" - mówi z łzami w oczach Ciachorowski.

Aktor ma także apel do nękanych dzieci:

Chciałbym zaapelować do dzieciaków, którzy doświadczają nękania - to wszystko kiedyś się skończy i Was zahartuje.