Roxie Węgiel jako gwiazda młodego pokolenia musi mierzyć się z wieloma trudnymi sytuacjami - jest np. często krytykowana za to, że za wcześnie zaczyna karierę, nie wszystkim przypadła do gustu jej twórczość. W tym krytycznych sytuacjach pomagają jej oczywiście niezastąpieni rodzice (Zobacz także: Tata Roksany Węgiel założył Instagram. Jego nazwa to... prawdziwy HIT!) oraz bliscy przyjaciele. Wśród nich jest Anika Dąbrowska. Co je łączy?

Znamy się od dawna i bardzo się wspieramy. Także Roksana, bardzo ci dziękuję, wspieram też całym sercem - powiedziała o przyjaźni z Roksaną Anika Dąbrowska.

Posłuchajcie, co jeszcze zdradziła nam Anika o Roksanie!

Roxie Węgiel może liczyć na wsparcie rodziców....

...ale i przyjaciół, w tym Aniki.