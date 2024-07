Zygmunt Solorz-Żak, drugi najbogatszy na liście Polaków według "Wprost", rozwodzi się po 20-u latach małżeństwa z Małgorzatą Żak. Jak donosi Gazeta.pl, dział prasowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga potwierdził, że Zygmunt Solorz złożył pozew rozwodowy. Rozprawa została wyznaczona na 18 maja.

To nie pierwszy rozwód Zygmunta Solorza-Żaka. W 1991 roku rozwiódł się z Iloną Solorz, której nazwisko przybrał. Jego majątek szacowany jest na 7,9 miliarda złotych. To on założył Polsat - pierwszą w Polsce komercyjną telewizję. Z kolei Małgorzata Żak jest prezesem charytatywnej Fundacji Polsat.

Para ma dwójkę dzieci - Piotra i Olę. Z poprzedniego związku Solorz wychowuje syna Tobiasa.

