Katarzyna Cichopek to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, znana przede wszystkim z roli Kingi Zduńskiej w serialu „M jak miłość”. Od lat prowadzi także programy telewizyjne, zyskując sympatię widzów. Maciej Kurzajewski to ceniony dziennikarz i prezenter, który od wielu lat należy do czołówki polskich mediów. Obecnie prowadzi program „Halo tu Polsat” razem z Kasią. Para oficjalnie potwierdziła swój związek w październiku 2022 roku i od tego czasu chętnie dzieli się z fanami fragmentami swojego życia prywatnego, które budzą spore zainteresowanie. Niedawno zakochani poinformowali, że zdecydowali się na nowego członka rodziny – psa, który właśnie skończył trzy miesiące.

Nowy członek rodziny Cichopek i Kurzajewskiego. Maximus kończy trzy miesiące

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pomimo trudnego startu i nieprzychylnych komentarzy budują szczęśliwy i trwały związek, który niedawno wzbogacił się o kolejnego, wyjątkowego członka rodziny. „Nowy zawodnik w naszej drużynie. Maximus. Bona nie trzeba przedstawiać” – napisała Katarzyna Cichopek, nawiązując do swojego poprzedniego psa, który także jest owczarkiem niemieckim. Maximus, ich nowy pupil, właśnie skończył trzy miesiące i od razu zdobył serca pary oraz ich bliskich.

Od momentu pojawienia się w domu, Maximus wymagał sporo uwagi i troski. Nie zabrakło go nawet podczas nagrania programu „Halo tu Polsat”, gdzie towarzyszył Kasi i Maciejowi. Jego energiczne zachowanie wywołało uśmiechy na twarzach prowadzących, a także gości, w tym syna Macieja Kurzajewskiego. To właśnie wtedy Maximus pokazał, że jest nie tylko uroczym, ale także pełnym temperamentu pupilem, który wnosi dużo radości do życia celebrytów.

Para celebrytów nie ukrywa swojej radości z powodu nowego członka rodziny i chętnie dzieli się w mediach społecznościowych codziennymi momentami spędzanymi z psem. Teraz, gdy Maximus skończył trzy miesiące, przyszedł czas na kolejne wyzwania – rozpoczęcie nauki pierwszych komend. Katarzyna podkreśliła, że najlepszą metodą jest nagradzanie smakołykami, które pomagają w pozytywnym kształtowaniu zachowań pupila.

Nasz Maximus kończy już trzy miesiące — czas na naukę pierwszych komend! A jak najlepiej uczyć szczeniaka? Oczywiście przez nagradzanie. Smaczki to podstawa! Obiecaliśmy Maxiusowi nowe smaki, więc... ruszamy na zakupy oznajmiła aktorka.

Maximus skradł serca fanów

Maximus szybko zyskał sympatię nie tylko swoich opiekunów, ale także licznych fanów. Internauci nie szczędzą ciepłych słów i pełnych zachwytu komentarzy pod zdjęciami i nagraniami z pupilem.

Jest bardzo śliczny

Jaki on słodki

Jaki piękny przyjaciel

Cudowny to tylko niektóre z opinii, które pojawiają się pod postami Katarzyny.

Zachwyt fanów pokazuje, jak wielką radość i energię wnosi Maximus do życia znanej pary. Ich wspólne momenty z pupilem są pełne ciepła i pozytywnej energii, co udziela się również obserwatorom.

