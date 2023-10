W tym roku mija 70 lat od urodzin i 40 lat od śmierci Anny Jantar. To właśnie dlatego jest to wyjątkowy rok dla Natalii Kukulskiej - córki Anny Jantar, która pożegnała swoją mamę, kiedy była jeszcze małym dzieckiem. W rozmowie z Natalią postanowiliśmy zadać jej trudne pytanie. Posłuchajcie, dlaczego zdecydowała się nie śpiewać więcej piosenek swojej mamy. Czy to była jej świadoma decyzja? Dlaczego to zrobiła?

Mama Natalii Kukulskiej zmarła, kiedy Natalia była jeszcze dzieckiem.