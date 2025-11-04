Andziaks to jedna z najpopularniejszych polskich Youtuberek, która realizuje się zawodowo nie tylko w sieci, ale także tworząc własne biznesy. Jednym z nich jest "Twinkle Candle", firma tworząca świece zapachowe, woski, mgiełki, a od pewnego czasu także kosmetyki do pielęgnacji. Marka cieszy się ogromną popularnością i przyciąga tłumy klientów, więc nic dziwnego, że Andziaks decyduje się na otwarcie kolejnych punktów sprzedaży. Właśnie w tej kwestii influencerka przekazała radosne wieści.

Andziaks przekazała radosne wieści

Szczęśliwa Andziaks właśnie przekazała swoim fanom, że już w najbliższą środę, 5 listopada odbędzie się otwarcie nowego punktu "Twinkle Candle". Tym razem marka otworzy swoje stoisko w Gdyni.

Już w tę środę mamy otwarcie w Gdyni, (...) nowego punktu Twinkle Candle. (...) Tym razem nie będzie to sklep stacjonarny, ale wyspa, natomiast będzie to duża wyspa. - przekazała

Andziaks słynie z tego, że zawsze bardzo angażuje się we wszystkie swoje projekty i uwielbia przy tym kontakt z fanami. Nic więc dziwnego, że od razu po ogłoszeniu tej informacji pojawiła się fala wiadomości od internautów, czy zobaczą oni swoją ulubioną Influencerkę podczas otwarcia "Twinke Candle" w Gdyni. Jak się jednak okazało, tym razem gwiazda internetu nie pojawi się na wydarzeniu.

Jest bardzo dużo telefonów i zapytań o to, czy ja będę na tym otwarciu. Niestety mnie nie będzie, natomiast będzie moja mama. Będą nasze dwie cudowne kierowniczki. Będzie też nasz kierownik w Gdyni. Będą nasi cudowni pracownicy, więc na pewno będziecie zaopiekowani. Zaufajcie mi. - przekazała

Jak wiadomo, Andziaks jest w zaawansowanej ciąży i dlatego zdecydowała się na pozostanie w domu.

Dlaczego mnie nie będzie? Kilka jest powodów i w sumie powiem Wam, dlaczego mnie nie będzie na tym otwarciu. (...) Jak wiemy jestem w ciąży, jestem w trzecim trymestrze i zazwyczaj na takich otwarciach jest bardzo dużo osób. (...) Teraz jest taki okres, gdzie co chwilę praktycznie ktoś jest chory, ma jakiegoś wirusa. Jednak przy takiej ilości osób, jak każdy do mnie podejdzie, porozmawia ze mną, będzie chciał mnie wyprzytulać, to może się to po prostu źle dla mnie skończyć. Gdzieś to jest niebezpieczne dla mnie, bardziej nawet powiedziałabym dla dzidziusia.

Następnie dodała:

Kolejna sprawa jest taka, że na takich imprezach, na takich otwarciach jest zawsze bardzo dużo osób, które chcą mnie przytulić, wyściskać. Zawsze tak jest. I jest to bardzo intensywne dla mnie, jeżeli jest to taka duża ilość osób. Ja się boję, że będę tak przemęczona tym, że niestety - nie dojdzie do tego całe szczęście - ale że mogłabym sobie po prostu wcześniej wywołać poród i skończyłoby się tak, że w Gdyni bym jechała na porodówkę.

Chyba każdy fan doskonale zrozumie decyzję Andziaks!

Gratulujemy Influencerce kolejnego sukcesu i życzymy przy tym dużo zdrowia i spokoju!

Fot. Instagram andziaks

