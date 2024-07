Zień Beauté to odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających klientek słynnego polskiego projektanta mody Macieja Zienia. Jego flagowy butik przy ul. Mokotowskiej 57 w Warszawie zyskał innowacyjną przestrzeń dedykowaną urodzie.

Intymne miejsce, w którym można przygotować się na wielkie wyjście w iście gwiazdorskim stylu albo zadbać o swoją urodę każdego dnia korzystając z usług rekomendowanych przez Zienia kreatorów fryzur i makijażu. To pierwsze miejsce w Polsce, w którym świat couture i beauté współistnieją w idealnej harmonii. Po drugiej stronie lustra przenosimy trendy z wybiegu do rzeczywistości. Oczywiście, piękny projekt wnętrza wykonał Maciej Zień dla pracowni Zień Home.

Ceny usług w Zień Beauté wahają się od ok. 120 złotych do ok. 450 złotych. A tak wygląda, to niezwykłe miejsce: