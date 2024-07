Do wykonania tego makijażu Kasia "Katosu" Gajewska użyła:

• Podkład Healthy Mix nr 53 Bourjois

• Korektor Lasting Perfection nr 3 Collection 2000

• Puder Lexury Powder Cameo Ben Nye

• Brwi kredka Lingerng MAC

• Miedziana kredka Aqua Eyes 10L Make Up For Ever

• Złota kredka 09 Grls Night Out Sephora

• Granatowa kredka Glimmerstick Diamonds Twiglight Sparkle Avon

• Turkusowa kredka Jumbo nr 11 Sephora

• Zielona kredka nr 50 Paradise Green IsaDora

• Złoty cień w kremie Color Tattoo 24K Maybelline

• Tusz 2000Calorie MaxFactor

• Kobaltowy tusz MC24TBLA Inglot

• Bronzer Bahama Mama The Balm

• Rozświetlacz Shimmer Brick Bobbi Brown

• Konturówka Aqua Lips nr 18C Make Up For Ever