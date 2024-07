Koszulki z nadrukami są wciąż wielkim hitem. Dlatego cieszy nas to, że na rynku jest ich ogromna ilość, w końcu jest w czym wybierać. Instytut książki idąc tym tropem stworzył limitowaną kolekcję koszulek damskich i męskich z podobiznami Brunona Schulza i Stanisława Lema.

Kolekcja „Pisarze na lato/a” to świetna alternatywa do t-shirtów z podobiznami gwiazd Hollywood, czy postaciami z kreskówek i komiksów. Według nas jest to HIT, nigdzie na świecie nie znajdziecie tego typu gadżetów. Dobre bo polskie.

Instytut Książki zorganizował również konkurs, który wyłoni kolejnych polskich pisarzy, którzy znajdą się na koszulkach w przyszłym sezonie. A według was który z rodzimych autorów powinien znaleźć się na koszulkach? Jakieś pomysły?

Więcej informacji na stronie polskiego Instytutu Książki.