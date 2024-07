Niedawno pisaliśmy, że Agnieszka Dygant i Małgorzata Kożuchowska starają się o angaż do roli polskiej Ally McBeal. Ten kultowy serial wskrzesza do życia telewizja TVN. Jak donosi magazyn "Na Żywo" stacja postawiła na Agnieszkę Dygant.



- Obie dostały scenariusz do przeczytania i obie miały nadzieję, że rolę mają w kieszeni. O tym, że są rywalkami dowiedziały się na wspólnych wakacjach. Scenariusz nowego serialu trafił do agencji aktorskiej, reprezentującej interesy Kożuchowskiej i do stacji TVN. Gdy Małgosia go czytała, w TVN szybko podjęto decyzję o produkcji. Tyle, że kierownictwo stacji widziało w roli głównej nie ją, a Agnieszkę - powiedziała gazecie osoba z produkcji.

Agnieszka ze względu na dzieci zawiesiła swoją karierę. Z pewnością taka rola sprawi, że Agnieszka powróci na ekrany w dobrym stylu. A Kożuchowska musi obejść się smakiem...

