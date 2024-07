Futrzane dodatki są ekstrawaganckie, ale przede wszystkim ciepłe! Najważniejsze jest jednak to, że akcesoria tego typu nadają się na każdą okazję. Możesz je założyć zarówno do eleganckiego płaszcza jak i do sportowej puchówki.

Będzie fantastycznym dodatkiem do gładkich okryć - taka czapka zrobi cały look! Zobacz nasz przegląd czapek z polskich sklepów!

Najmodniejsze są te przypominające czasy carskiej Rosji. jesli jednak ten fason ci nie odpowiada, możesz spróbować założyć czapkę uszatkę - w takim nakryciu głowy każdy wygląda korzystnie.

Jeśl nie wiesz jak nosić taką czapkę więcej znajdziesz w najnowszym numerze magazynu Flesz!