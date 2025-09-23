W dniach od 1 lipca do końca wakacji odbywała się 18. edycja BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane, czyli najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce. Widzowie mogli uczestniczyć w ponad 140 seansach filmowych odbywających się codziennie w trzech lokalizacjach: na Molo w Sopocie, przy Krupówkach w Zakopanem, w giżyckiej Ekomarinie.

Reklama

Na wielkich ekranach prezentowano różnorodne gatunki filmowe: klasykę, komedie, kino familijne, oscarowe produkcje i najnowsze polskie filmy. Hity frekwencyjne to m.in.: „Barbie” z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem, „Paddington” z dubbingiem Artura Żmijewskiego, „Diuna” (obie części), „O psie, który jeździł koleją”, „Furiosa: Saga Mad Max”, „Flow” – oscarowa animacja.

Gwiazdy, nagrody i jubileusze na 18. edycji BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane

Wydarzenie było wyjątkowe nie tylko ze względu na repertuar. Tegoroczna edycja zbiegła się z obchodami 130-lecia kina, które promowano specjalnym plakatem autorstwa Andrzeja Pągowskiego.

Gościem honorowym otwarcia w Giżycku był Jerzy Skolimowski, współautor „Noża w wodzie” – filmu, który zainaugurował przegląd „Skolimowski – Artysta totalny”. Spotkanie z mistrzem poprowadziła filmoznawczyni Diana Dąbrowska.

W Sopocie Adam Woronowicz otrzymał Diamentowy Klaps Filmowy – prestiżową nagrodę przyznawaną od 15 lat.

Publiczność mogła spotkać się z twórcami filmu „Wróbel” – aktorem Jackiem Borusińskim i reżyserem Tomaszem Gąssowskim, a także z Matyldą Giegżno, odtwórczynią tytułowej roli w filmie „Światłoczuła”.

Nie zabrakło też atrakcji muzycznych – Silent Disco z DJ Wiką w kawiarni festiwalowej w Sopocie przyciągnęło tłumy.

To była dla nas wyjątkowa edycja. Razem z tysiącami widzów świętowaliśmy 130 lat kina, celebrując filmowe emocje w trzech malowniczych lokalizacjach. Bardzo się cieszę, że pomimo kapryśnej pogody, publiczność nie zawiodła, co pokazuje, jak wielka jest magia kina i potrzeba wspólnego przeżywania kultury. Festiwal osiągnął pełnoletność, ale nie spoczniemy na laurach. Chcemy i obiecujemy pozytywnie zaskakiwać widzów w kolejnych latach przekazał Paweł Adamski, prezes Outdoor Cinema i pomysłodawca festiwalu.

Jak co roku, repertuar podzielony był na filmowe dni tematyczne: poniedziałki – „Kino familijne”, wtorki – „We Love Cinema”, środy – „Made in Poland by LOTTO”, czwartki –„Dobre decyzje”, „Oscarowe Piątki”, soboty – „Filmowe Hity Warner Bros.” oraz niedziele – „Kobieta z kamerą”. Wszystkie wtorki, czwartki i niedziele odbywały się pod patronatem Banku BNP Paribas.

Grupa BNP Paribas od ponad wieku wspiera kino, zarówno wielkie festiwale, jak i kameralne projekty filmowe w Polsce i na całym świecie. Pod hasłem „WE LOVE CINEMA” mogliśmy ponownie współtworzyć najdłuższy letni festiwal filmowy w kraju, demokratyzując sztukę filmową i sprawiać, że staje się ona jeszcze bardziej dostępna. Wierzę, że dzięki takim wydarzeniom jak BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane jesteśmy z naszymi Klientami jeszcze bliżej – niezależnie od tego, gdzie spędzają wakacje. Kino to nie tylko rozrywka, ale doskonały sposób wzmacniania wrażliwości i otwartości na różne perspektywy. Właśnie dlatego z dumą patronujemy wydarzeniu, które tak trafnie odpowiada na oczekiwania współczesnej publiczności poinformowała Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.

Co dalej po 18. edycji BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane?

BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane to już stały punkt wakacyjnego kalendarza kulturalnego w Polsce. Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem: prezydentki Miasta Sopotu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim, burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza, burmistrz Giżycka Ewy Ostrowskiej.

Reklama

Wszystkie polskie produkcje były prezentowane z angielskimi napisami, co otworzyło festiwal także dla turystów zagranicznych.

18. edycja BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane

18. edycja BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane