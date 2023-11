Reklama

Za nami kolejna edycja „The Voice of Poland”. W roli trenerów zadebiutowali Michał Szpak i Piotr Cugowski. Do programu wróciła też Patrycja Markowska i to jej podopieczny wygrał dziewiątą edycję popularnego show. Okazuje się, że ostatnia edycja cieszyła się jednak mniejszą popularnością niż ta, którą oglądaliśmy rok wcześniej. Zobaczcie, ilu widzów ma „The Voice of Poland”, i co o podsumowaniu mówi Jacek Kurski!

Oglądalność Voice of Poland

„The Voice of Poland” jest jednym z najpopularniejszych show, jakie możemy obejrzeć na antenie TVP. W każdą sobotę program oglądało średnio 1,93 mln widzów. Dzięki takiej oglądalności stacja osiągnęła 13,38 proc. udziału w runku. To dało TVP 2 drugie miejsce, liderem rynku w tym czasie antenowym został TVN z programem „Mam Talent” i filmami, które emitował po programie. Trzecie miejsce zajęła TVP 1, a czwarte należy do Polsatu. Oglądalność tej edycji jest mniejsza średnio o 160 tyś. widzów w stosunku do poprzedniego, ósmego sezonu show. Wyniki oglądalności przeprowadził Nielsen Audience Measurement.

Prezes TVP o Voice of Poland

Jacek Kurski jest zadowolony z oglądalności i ogłosił wielki sukces „The Voice of Poland”...

The Voice of Poland” to sukces TVP i jeden wielki skandal wskazań Nielsena. Format który bije w MOR (model oglądalności rzeczywistej - red.) na głowę TVN-owskie „Mam talent!” wynikiem 3 mln do 2 mln widzów, regularnie „przegrywa” w Nielsenie w odwrotnej proporcji - powiedział portalowi wirtualnemedia.pl

Prezez TVP poszedł nawet o krok dalej i oskarża agencję Nielsen o kradzież oglądalności. W rozmowie z wirtualnemedia.pl powiedział:

Jak bardzo Nielsen pompuje TVN i „Mam talent!” niech świadczy fakt, że według NAM „Mam talent!” wygrało z - uwaga proszę usiąść i zapiąć pasy - ... meczem piłki nożnej w Lidze Narodów UEFA Portugalia-Polska na TVP1. W sytuacji gdy mecz oglądało według modelu oglądalności rzeczywistej ponad 2,5-krotnie więcej niż „Mam talent!”. To jest już kradzież oglądalności na tzw. rympał. Nie zostawimy tak tej sprawy. - skomentował dla wirtualnemedia.pl Jacek Kurski.

Swoje dane prezes TVP opiera na przejściowym systemie stworzonym przez Telewizję Polską. Ich pomiar oglądalności opiera się na danych od klientów Netii i został nazwany MOR czyli model oglądalności rzeczywistej. Jacek Kurski dąży do tego, aby powstały alternatywne badania oglądalności dla Nielsena.

A Wy oglądaliście dziewiątą edycję "The Voice of Poland"?

Marcin Sójka wygrał 9. edycję "The Voice of Poland"

