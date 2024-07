Brytyjski girlsband The Saturdays to odpowiedź na dotychczasowe dziewczęce zespoły z zachodu. Piosenka "My Heart Takes Over" pochodzi z albumu "On Your Radar", którego premierę zapowiedziano na 21 listopada.

Reklama

Zespół powstał na gruzach S Club 8, bowiem w składzie The Saturdays znajdują się dwie byłe wokalistki tej formacji: Frankie Sandford i Rochelle Wiseman.

Myślicie, że dziewczyny mają szansę osiągnąć szczyty w Polsce?



Reklama



chimera