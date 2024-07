Poznaliśmy tytuł nowej części "Gwiezdnych wojen". Lucasfilm na swoich portalach społecznościowych opublikował grafikę, która nie pozostawia wątpliwości, co do tytułu ósmego epizodu popularnej serii. "The Last Jedi", tak nazywał się będzie kolejny film sagi.

W polskich kinach prawdopodobnie zostanie wyświetlony jako "Ostatni Jedi", ale znając inwencję twórczą autorów polskich tytułów filmowych – jeszcze poczekajmy. Zobaczcie, jak prezentuje się logo filmu.

Kiedy "The Last Jedi" zobaczymy w polskich kinach?

Oficjalne logo filmu "Star Wars" The Last Jedi" prezentuje się tak:

Premiera filmu została zaplanowana na 15 grudnia 2017 roku. Nie wiadomo, kiedy pojawi się pierwszy zwiastun, być może na początku maja, kiedy to (4 maja) swoje święto obchodzą wszyscy fani "Gwiezdnych wojen".

Od momentu pojawienia się, tytuł "The Last Jedi" wzbudza kontrowersje. Fani zastanawiają się, kogo dotyczyć może określenie "ostatni". Na chwilę obecną wśród kandydatów do tego miana znajdują się na pewno przedstawiciel Jasnej Strony Mocy Luke Sykwalker oraz zawodnik Ciemnej Strony Mocy, syn Hana Solo – Kylo Ren. Młoda Rey jest dopiero na początku swojej drogi do zostania rycerzem (rycerką?) Jedi.

The Last Jedi" będzie ósmym filmem z oficjalnej sagi. Pod koniec 2015 roku w kinach pojawił się epizod numer 7 zatytułowany "Przebudzenie Mocy", w którym na ekran powrócili znani z oryginalnej trylogii Mark Hamill, Carrie Fisher i Harrison Ford wsparci przez młode gwiazdy Daisy Ridley, Johna Boyegę i Adama Drivera. W międzyczasie pojawił się jeszcze jeden film umieszczony w uniwersum "Gwiezdnych wojen" – "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", ale nie wlicza się on do oficjalnej sagi.

Wciąż nie wiadomo, co z rolą księżniczki Lei – wcielająca się w jej postać Carrie Fisher zmarła pod koniec zeszłego roku.

