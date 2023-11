Zespół "The Kelly Family" już wkrótce zagra w Polsce! Muzyczna grupa, która przed laty biła rekordy popularności w kwietniu wystąpi na trzech koncertach, podczas których fani będą mogli usłyszeć ich największe hity i utwory z najnowszej płyty. John i Patricia w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle zdradzili, co przygotowali dla swoich polskich fanów, a przy okazji skomentowali swój sceniczny wygląd sprzed lat! Jak o swoich stylizacjach mówią muzycy z legendarnego zespołu "The Kelly Family"?

Posłuchajcie, co zdradzili przed kamerą!

Zespół "The Kelly Family" zdradza, co przygotowali dla polskich fanów.